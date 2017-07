Neuer Verein soll Cito heißen

artikel-ansicht/dg/0/

Der neue Verein, dessen Vereinskürzel für City und Tourismus steht, soll die Kräfte und Ressourcen beider Vereine bündeln, sich aber weiterhin der touristischen Entwicklung der Nationalparkstadt Schwedt und der Nationalparkregion sowie dem Innenstadtmarketing widmen.

Die Vorstände beider Vereine bereiten jetzt die nächsten Mitgliederversammlungen am 5. September vor. Nacheinander und unter Aufsicht eines Notars soll dann die Verschmelzung zum 1. Januar 2018 endgültig besiegelt werden. Vorgesehen ist, dass ein siebenköpfiger Vorstand eingesetzt wird, der sich aus Vorstandsmitgliedern beider Vereine zusammensetzt. Geschäftsführerin von Cito soll Ireen Kautz, jetzige Geschäftsführerin der AG City, werden.

Die Stadt Schwedt hat angekündigt, dass sie den neuen Verein in der gleichen Höhe finanziell unterstützen wolle, in der sie jetzt beide Vereine zusammen fördert. Der Tourismusverein ist derzeit 104 Mitglieder stark, die AG City zählt 27 Mitglieder. In der Cito wird der Mitgliedsbeitrag vereinheitlicht und je nach Größe der Betriebe oder Einrichtungen eine gestaffelte Marketingumlage erhoben.