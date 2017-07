Plastikschwimmer warten auf Besitzer

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die ersten trainieren schon auf dem Wasser. Jedenfalls hat Eckhard Brennecke die gelben Plastikschwimmer wieder zum Training animiert. Denn am 20. August steht das 8. Entenrennen in Wriezen auf dem Programm.

Im vergangenen Jahr hatte Eckhard Brennecke die Einnahmen des bereits zur Tradition gewordenen Spektakels von 44 000 Euro auf 47 000 Euro steigern können. Mehr als 500 Plastikenten waren damals von der Brücke ins Wasser gestürzt und hatten sich die gut 500 Meter lange Wettbewerbsstrecke über die Alte Oder gekämpft.

Die Einnahmen werden für die Instandhaltung der alten Kalköfen am Hafen genutzt. Einiges konnte davon in den vergangenen Monaten bereits vom Verein Interessengemeinschaft Hafen Wriezen und anderen Helfern umgesetzt werden. So etwa die Treppe im alten Kalkofen, die jetzt begehbar ist. "Bis zum Entenrennen sind dann hoffentlich auch die Toiletten fertiggestellt", sagt Eckhard Brennecke.

Der quietschgelben Plastikschwimmer, der als Erster das Ziel erreicht, geht mit 300 Euro nach Hause. Den Besitzern der ersten 20 einlaufenden Tierchen winken Sach- und Geldpreise sowie Gutscheine. Von den fünf Euro, die eine Ente kostet, fließen vier in die Sanierungskasse. Die Enten können im Vorfeld naturbelassen oder aufgepeppt beim Kanuverleih abgegeben werden.

Verkauft werden die Enten im "Kanuverleih", Am Hafen 1. Auch in "Karins Imbiss", Feldgasse gegenüber Aldi, in der "Gärtnerei Pallmann", Wilhelmstraße 1, bei "Augenoptik Düntzsch" am Markt sowie in Bad Freienwalde bei "Augenoptik Dahlke" in der Königstraße gibt es die Plastikschwimmer.