Zum 60. ein Ausflug nach Kliestow

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beim ersten Sommerfest des Heimatvereins Kliestow im Haus der Begegnung gab es ein Wiedersehen mit Pfarrer Dr. Joachim Zehner. Er war in Frankfurt von 1999 bis 2008 Seelsorger, heute ist er Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Potsdam, Pfarrer in der dortigen Friedenskirche und Mitglied im Kuratorium zum Wiederaufbau der Garnisonkirche.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586025/

Hannelore Kompa vom Heimatverein begrüßte den Gast und zeigte ihm das erst vor wenigen Wochen eingeweihte Haus der Begegnung. In einem Grußwort berichtete Joachim Zehner von seiner Arbeit in der Landeshauptstadt und seinen Erinnerungen an das Oderland. Die Kliestower waren über den Besuch besonders dankbar, denn am Freitag feierte Zehner seinen 60. Geburtstag, der Gottesdienst stand unter dem Motto "Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir gutes getan hat" (Psalm 103). Trotz aller Geburtstags-Verpflichtungen ließ er es sich nicht nehmen, am Sonnabend zu seinen "Brüdern und Schwestern" nach Kliestow zu fahren. Dabei äußerte der Pfarrer mehrfach den Wunsch, dass man möglichst bald eine Regenrinne an der alten Kliestower Kirche anbringen könne.

Bei seinem Besuch informierte er auch über den Stand der Aktivitäten zum Wiederaufbau der Garnisonkirche. Erfreulich sei, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen habe. Für eine Grundvariante - also Turm und angrenzende Räume - habe man bislang 26 Millionen Euro einwerben können. Baustart wird im Herbst sein. Wenn sich erst die Baukräne drehen und Leute sehen werden, dass die Kirche entsteht, dann wachse auch die Spendenbereitschaft. Dann könne man weitere Abschnitte finanzieren. "Ich freue mich besonders, dass die Kreis- und die Landessynode unserer Kirche sich ganz klar hinter das Projekt gestellt haben", erläuterte Joachim Zehner, beide Synoden haben zusammen fünf Millionen Euro als Kredit zugesagt. Zum Abschied äußerte der Superintendent die Hoffnung, in wenigen Wochen auch Frankfurter zum Baustart der Garnisonkirche in Potsdam begrüßen zu können.