Feuerwehr-Nachwuchs rettet Plüschteddy

Panketal (MOZ) Für den Feuerwehr-Nachwuchs aus den Wachen in Zepernick und Schwanebeck stand am Sonnabend ein aufregender Tag an. Mit simulierten Einsätzen und einer Feldübung auf dem Gelände des Seniorenpflegeheims "Eichenhof" begingen Panketals Jugendfeuerwehren gemeinsam ihre jährliche 24-stündige Einsatzübung.

Nicht nur die regulären aktiven Mitglieder der Freiwilligen und Berufsfeuerwehren schulen ihre Fähigkeiten regelmäßig in groß angelegten Übungen. Auch für das Training des Nachwuchses legen sich die Brandbekämpfer ins Zeug. Neben gemeinsamen Übungen mit anderen Kreisfeuerwehren und regelmäßigen Wettkämpfen steht einmal im Jahr eine 24-stündige Bereitschaftsübung auf dem Programm. Für einen vollen Tag ist der Feuerwehr-Nachwuchs dabei auf der Wache einquartiert. Es wird gekocht, gescherzt und natürlich auch für den Ernstfall geprobt.

Los geht es für die 28 Jungen und zwei Mädchen in diesem Jahr mit einem Rettungseinsatz der eher alltäglichen Art. Gegen 13 Uhr rücken die Freiwilligen das erste Mal aus. Ihr Ziel ist die Zillertaler Straße, wo ein vermisstes Tier auf einem Baum gemeldet wurde. Ein zuvor platzierter Plüschteddy wird prompt von den jungen Kameraden gerettet. Ein Einsatz, der normalerweise weniger reibungslos abläuft, wie Christoph Eckert aus eigener Erfahrung berichten kann.

Als stellvertretender Wehrführer beaufsichtigt der 29-Jährige die Rettungsmaßnahmen, ansonsten kümmert sich Eckert in der Kita "Da Vinci" als Erzieher um Panketals Kinder. "Mittlerweile sind Brände eigentlich der geringste Teil unserer Aufgaben", erzählt der Zepernicker. "Bestimmt 70 Prozent unserer Arbeit ist technische Hilfeleistung - von der Türnotöffnung für Rettungsdienste oder der Tragehilfe bei Krankentransporten über Verkehrsunfälle bis eben hin zum Einfangen entlaufener Tiere." Dabei treffen Eckert und seine Kameraden immer wieder auch auf allerlei kuriose Fälle: vom eingesunkenen Pferd über die entfleuchte Schlange bis hin zum entlaufenen Affen. "Der ist uns leider entwischt", verrät Eckert.

Nachdem der Plüschbär wohlbehalten auf der Erde angekommen ist, wartet schon der nächste "Notfall" auf die Jugendfeuerwehren. Im Korso geht es mit Löschfahrzeug, zwei Einsatz- und einem Rettungswagen zum Gelände des Seniorenpflegeheims "Eichenhof" an der Schönerlinder Straße. In einem kleinen Waldstück hinter dem eigentlichen Pflegeheim haben die Feuerwehrleute der Zepernicker Wache bereits den Höhepunkt der 24-Stunden-Übung vorbereitet.

Die Situation, der die Jungen und Mädchen zwischen acht und 16 Jahren gegenüberstehen wäre in der Realität erschreckend: Nach einer Explosion in einem alten Unterstand ist ein Feuer ausgebrochen. Zusätzlich sind auf dem Gelände Verletzte verteilt, die es zu versorgen und zu bergen gilt. Da ist die Möglichkeit zum Üben praktisch.

"Die Basis, das Grundwissen, vermitteln wir den jungen Kameraden in den wöchentlichen Übungsdiensten, aber es ist natürlich ein langer Weg, bis das Wissen verinnerlicht und gefestigt genug ist, um es im Ernstfall ohne Zögern abzurufen", bestätigt auch Christoph Eckert.

Mit ein paar Holzpaletten und einem beherzten Spritzer aus dem Benzinkanister entfacht einer der Zepernicker Kameraden einen kleinen Brand, während aus den Gebüschen im Hintergrund Hilfe-Rufe erschallen. Derweil werden von den angerückten Freiwilligen in Trupps Bahren entladen, Schläuche ausgerollt und Verletzte gesucht. "Die Schwerpunkte liegen bei der Brandbekämpfung und dem Bergen der Verletzten", bestätigt Christoph Eckert. "Man muss auch mal im Feld geübt haben, wie man eine Wasserversorgung aufbaut, mit dem Strahlrohr umgeht oder Erste Hilfe anwendet."

Tatsächlich wirkt das erste Aufeinandertreffen zwischen den jungen Helfern und den "Unfallopfern"zunächst noch etwas steif - da ist die Anleitung durch die älteren Kameraden willkommen.

Ein idealer Job für Phillip Weiher. Der 19-Jährige ist begeistert bei der Sache, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. "Ich wollte eigentlich immer schon zur Feuerwehr", erzählt Weiher. Doch einmal dabei, entwickelte sich das "Interesse für den Rettungsdienst". Über den Einsatz als Freiwilliger, Praktika und viel Engagement hat sich der 19-Jährige inzwischen eine Stelle als Rettungssanitäter und eine Ausbildungsstelle als Notfallsanitäter gesichert. Schnell erkennt er auch das Dilemma seiner jungen Kollegen und gibt kleine Hilfestellungen, während sich zwei Jungfeuerwehrmänner um ein zehnjähriges Mädchen mit scheinbar abgetrennter Hand kümmern.

"Ich habe das auch selbst im Einsatz gemerkt, mit einem Patienten zu reden und ihn zu betreuen, braucht schon Übung", weiß der junge Sanitäter Weiher. Das war auch ausschlaggebend für Weihers Wunsch, Notfallsanitäter werden zu wollen. "Schon in der Jugendfeuerwehr hat mich interessiert, was so alles in der Rettungstasche drin ist und was man damit macht. Deswegen will ich auch mein Wissen erweitern und mehr über Behandlungsmethoden lernen - damit ich nicht irgendwann vor einem Patienten stehe und vielleicht sagen muss "Ich kann ihnen nicht helfen"."

Nach gut einer Stunde sind denn auch die acht "Verletzten" geborgen worden und der Flammenherd fachmännisch gelöscht. Jugendwarte und Wehrführer ziehen ein erstes Fazit ziehen. "Wir machen die gemeinsame Übungen jetzt schon seit 2011 und das klappt sehr gut", findet Jugendwartin Doreen Gaertner. "Die Übungen haben auch den schönen Nebeneffekt, dass sich die Jugendlichen der beiden Ortsgruppen so mal kennenlernen." Die gemeinsamen Übungen sollen weitergehen.