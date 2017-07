Auswege aus der Staufalle

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Diese Woche soll sich nun entscheiden, ob es an der Ecke Friedrich-/Seestraße zu einer Verlängerung der Grünphase für die Autofahrer in Richtung Süden kommt. Das könnte den Dauerstau auf der Magistrale des Mittelzentrums eindämmen.

Dicht an dicht: Stau in der Friedrichstraße vor der Ampel. Wenn dann wie in dieser Situation ein Autofahrer noch zu rangieren beginnt und die anderen überholen wollen, ist das Chaos ziemlich schnell perfekt.

Es war schon sehr erstaunlich: Als die Ampel vor zwei Wochen am Wochenende ausfiel und die Reparatur bis Dienstagmittag dauerte, flutschte es - der Verkehr rollte. Auffällig war das vor allem am Montagnachmittag, in der Tageszeit, in der sich der Stau üblicherweise am stärksten verdichtet. Am Dienstag zeigte sich indes auch, dass das Abschalten der Ampel Schattenseiten hat: Es gab beim Ausfahren aus der Seestraße einen Verkehrsunfall. Und Fußgänger beschwerten sich, dass sie Probleme hatten, über die Friedrichstraße zu kommen.

Ausweg könnte eine Verlängerung der Grünphase für die Autos in Richtung Süden, also zum ovalen Kreisel hin, sein. Diese Meinung unterstützt zum Beispiel MOZ-Leser Thomas Ruben aus Gosen-Neu Zittau, der nach eigener Aussage mindestens zweimal täglich durch Erkner fährt. Ruben hat auf einen entsprechenden MOZ-Aufruf genauso reagiert wie Mariella Bachmann, die sich außerdem dafür aussprach, die Friedrichstraße dadurch zu entlasten, dass das Ausfahrverbot in der Thälmannstraße in Richtung Fürstenwalder Straße wieder aufgehoben wird.

Die Verlängerung der Grünphase in südliche Richtung ist schon lange Gesprächsgegenstand zwischen der Stadtverwaltung und dem Landesbetrieb Straßenwesen. Der ist im Spiel, weil die Friedrichstraße sich in der Obhut des Landes befindet. Wie die zuständige Sachbearbeiterin des Landesbetriebes, Doris Krampe, mitteilte, versuche die Behörde, die Grünphase für die aus Norden kommenden Fahrzeuge um etwa zehn Sekunden zu verlängern, auf etwa 33 Sekunden, und zwar immer. Jetzt gibt es noch einen kleinen Unterschied: In der Nachmittagsspitze, von 16 bis 17 Uhr, ist die Phase zwei Sekunden länger als sonst.

Die Verlängerung der Grünphase in der Friedrichstraße würde nicht zu Lasten der Phase für die Autos gehen, die aus der Seestraße kommen, vielmehr würde sich der sogenannte Gesamtumlauf verlängern, also die Summe aller Ampelphasen. Der Landesbetrieb hat eigens eine Untersuchung dazu beauftragt. Deren Ergebnis soll noch in dieser Woche vorliegen, so Doris Krampe.

Nicht geprüft wurde bislang, die Ampel nachts abzuschalten, was viele wünschen. Die Ampel ist auch nachts an, seit das City Center eröffnet ist. Das wurde mit dem Anlieferungsverkehr begründet. Von "Stromverschwendung" spricht Mariella Bachmann. Jutta Werner aus der Karl-Tietz-Straße kann eindrücklich schildern, wie nachts, wenn sonst alles ruhig ist, die Anfahrgeräusche an der Ampel bis in ihr Schlafzimmer zu hören sind.

Der Weg zur Nachtabschaltung, erläutert Doris Krampe, führt von einem Antrag der Stadt bei der zuständigen Verkehrsbehörde - das ist das kreisliche Straßenverkehrsamt - zu einer Anordnung beim Landesbetrieb. Die Stadt hat einen solchen Antrag nach Angaben vom Clemens Wolter vom Bauamt schon vor einem Jahr und jetzt kurzfristig erneut gestellt. Ginge er durch, wäre die Ampel von Montag bis Freitag jeweils von 5 bis 23 Uhr in Betrieb, an den Wochenenden von 8 bis 23 Uhr.

Der Landesbetrieb war nach Angaben von Doris Krampe noch damit befasst zu prüfen, ob eine Linksabbiegespur Sinn hat. Dass der ehemalige Marktplatz mittlerweile bebaut wird, war nicht bekannt. Seit Montag ist eben wegen dieser Bebauung beidseitig ein vollständiges Halteverbot ausgeschildert. Das habe mit der Ausfahrt der Baufahrzeuge zu tun, sagt Wolter.

Den radikalsten Lösungsvorschlag hat Michael Laue gemacht: eine Umgehungsstraße, "um den Verkehr aus Berlin zur Autobahn von der Stadt fern zu halten". Ohne Brücken und Waldrodungen würde das nicht gehen, meint Laue. Konkreter hat er die Idee nicht formuliert.