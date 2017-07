Am Anfang nur eine Bewohnerin

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) "Na, noch einen Kaffee?" "Aber dann kann ich ja nicht schlafen!" "Ach, damit ist es doch noch lange Zeit hin." Gemütlichkeit herrscht am Sonntag im festlich geschmückten neuen Adlersaal. "Genau auf den Tag, am 2. Juli 2007 eröffneten wir das Diakoniezentrum - mit zunächst einer einzigen Bewohnerin", berichtet Karin Abromeit, die seit Dezember 2016 das Seniorenheim leitet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586031/

Anlässlich der Eröffnung vor zehn Jahren feierten die Bewohner ihr Jubiläumsfest in Werneuchen. "Gern hätten wir das in unserem schönen Garten getan, aber Petrus spielte da ja leider nicht mit. In den zehn Jahren seines Bestehens ist das Diakoniezentrum inzwischen nicht mehr aus dem Stadtbild von Werneuchen wegzudenken. Mein großer Dank geht daher vor allem an die Mitarbeiter der Einrichtung, die an 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr für die Betreuung der Bewohner sorgen", würdigte Karin Abromeit den Einsatz der Mitarbeiter.

Nach dem Auftritt des Chores der Kirchengemeinde und der Andacht von Pastor Johannes Feldmann überbrachten viele Gäste ihre Glückwünsche. "Ich denke gern an die zurückliegenden Jahre, die Grundsteinlegung, das Richtfest. Seither begleiten wir das Projekt gemeinsam mit der Stadt Werneuchen und der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal", so Bürgermeister Burkhard Horn, der das Diakoniezentrum als eine "Wurzel" Werneuchens ansieht.

Gegenüber entsteht eine neue Kita, die Einwohnerzahl ist in den vergangenen drei Jahren um 600 gestiegen. "Wir sind stolz auf dieses Haus, seine Mitarbeiter und auf die Bewohner, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben", so auch Martin Wulff, Geschäftsführer der Lobetaler Stiftung, und fügt hinzu: "Derzeit führen wir Gespräche, hier bis 2019 auch betreutes Wohnen einzurichten."

Die große Geburtstagstorte, spendiert vom Café Gontek in Werneuchen, schnitt dann Heimbeiratsvorsitzende Eva-Marie Zscharnack an. Als Lutz Möhwald am Klavier "Du hast Glück bei den Frau'n, Bel ami" spielte, sangen die älteren Damen mit verschmitztem Lächeln mit. Dann trat Familie Samel aus Berlin auf die Bühne und stellte sich allen Gästen mit einer unterhaltsamen Tiershow vor.

Das Diakoniezentrum Werneuchen ist ein Haus der vollstationären Versorgung, das nach dem Hausgemeinschaftsmodell arbeitet. Es verfügt über insgesamt 72 Heimplätze, davon 60 Einzelzimmer und sechs Doppelzimmer. Das Heim gliedert sich in sechs Hausgemeinschaften, in der je zwölf Bewohner in Einzel- und Doppelzimmern wohnen. Hier leben Menschen, die ihren Lebensabend in einem Pflegeheim in häuslicher Gemeinschaft verbringen wollen oder aufgrund von Krankheit oder Hilfebedürftigkeit die Betreuung im Heim wünschen. Betreut werden Menschen aller Pflegegrade.

"Wichtig ist uns, bei der Neuaufnahme jedes Bewohners auch, dessen Lebensbiografie kennenzulernen. Was sind seine Vorlieben oder Abneigungen?", so Katrin Abromeit. Vielfältige Angebote bestimmen den Heimalltag. Neben Bastel-, Mal- oder gärtnerischen Arbeiten finden auch gemeinsame Ausflüge statt. Wer möchte, kann sich gern auch an hauswirtschaftlichen Arbeiten beteiligen. Auch können die Bewohner mit einkaufen gehen oder Speisepläne überlegen, um dann gemeinsam zu kochen.

Der Gartenbereich des Diakoniezentrums konnte 2016 mithilfe einer Spende in Höhe von 50 000 Euro von Maren Otto von der Versandhaus-Dynastie verwirklicht werden. Die Einrichtung in Werneuchen ist zu 98 Prozent in Trägerschaft der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal und zu je einem Prozent in Trägerschaft von Kirchengemeinde und der Stadt Werneuchen.