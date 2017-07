Tapetenwechsel für Vierbeiner

artikel-ansicht/dg/0/

Endlich steht der Jahresurlaub vor der Tür: Für viele ein Grund zur Freude, kann der für Tierbesitzer ein Dilemma sein, denn mitnehmen können sie ihre Vierbeiner oft nicht. Meist bleibt da nur der Weg in die Tierpension.

In Fürstenwalde können sich Herrchen und Frauchen etwa an das Tierheim wenden. "Jetzt in den Ferien haben wir noch Platz für Katzen, die mit Artgenossen gehalten werden können, und ein paar Kleintierkäfige", sagt die stellvertretende Leiterin Christine Matzke und betont: "Unsere Einzelzimmer sind aber ausgebucht, ebenso wie die Plätze für Hunde." In mehreren Räumen gibt es alles, was das Herz begehrt: Kratzbaum, Schlafkörbchen, Schmusedecke und sogar richtige Betten. Auslauf gibt es mehrmals täglich in den Außengehegen. "Da achten wir auf die Gewohnheiten von Tier und Besitzer", erklärt Christine Matzke.

Viel Platz haben Samtpfoten auch bei Angela Köhnen im Katzenhaus Rauen. Auf 120 Quadratmetern können die Vierbeiner klettern, spielen und sich von den vier Mitarbeiterin streicheln lassen. Zudem gibt es eine Außenfläche für Freigänger. "Im August und September haben wir noch Kapazitäten", sagt die Inhaberin, die bis zu 30 Tiere unterbringen kann. Das Katzenhaus in Sieversdorf, das sich auf betreuungsbedürftige Tiere spezialisiert hat, ist dagegen bereits ausgebucht. Ähnlich sieht es auf der Heimtierranch Atomino in Schöneiche aus. "Wir haben höchstens noch Platz für einen Hamster", sagt Angelika Thom.

Hundebesitzer könnten noch Glück haben in der Tierpension Jannys Garden in Burig bei Neu Zittau. "Einzelne nette Tiere kann ich in den Ferien noch aufnehmen", sagt Kirstin Augustin. Voraussetzung ist hier, neben Schutzimpfungen und einem Floh- wie Zeckenschutz, dass die Hunde vorab einige Stunden zur Probe in der Pension verbringen. "Das Tier muss eine Verbindung aufbauen können, und es muss mit den anderen passen", so die Hunde-Nanny.

Gegen das Heimweh bringen Vierbeiner bei Gabriele Will ihre eigene Decke mit in die Hundepension Jägerbude. Vereinzelte Plätze gibt es auch hier noch. Außerhalb der Ferien- und Feiertagszeiten holt die Inhaberin Tiere zudem spontan ab, etwa in Krankheitsfällen. "Wenn möglich sollten Besitzer sich aber mindestens vier Wochen vorher kümmern", empfiehlt Alina Hollender, die in ihrer Hunde-Uni erst wieder ab dem 28. August Kapazitäten frei hat.

Braucht das Tier dagegen seine gewohnte Umgebung, kann Sissy Döring aushelfen. Die Fürstenwalderin füttert Pflegetiere zu Hause, geht mit ihnen Gassi, reinigt Käfig und Katzenklo. "Und auf Wunsch gieße ich auch noch die Blumen", sagt sie lachend.