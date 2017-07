artikel-ansicht/dg/0/

Feuerwehr löscht brennende Möbelteile

Fürstenwalde (MOZ) Gleich zwei Feuer hielten die Fürstenwalder Wehr nach dem Großeinsatz beim Lagerhallen-Brand am Wochenende am Montag weiter in Atem. In der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße waren Bauarbeiter am Mittag mit Brennarbeiten beschäftigt. Dabei ging das Isoliermaterial der Rohre in Flammen auf. Das Gebäude wird derzeit entkernt. Durch das Feuer und starken Rauch erlitt einer der Arbeiter leichte Verletzungen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586034/





Brennende Fetzen: Am Montag rückte die Fürstenwalder Feuerwehr zu einem Brand in einer Ruine im Kastanienweg an.



© Feuerwehr