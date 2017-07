Fitnessclub öffnet im Spreepark

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Nach umfangreicher Sanierung und Umbau wird am Sonntag in der unteren Etage des Spreeparks Beeskow ein großzügiges und modernes Fitnesscenter eröffnet. Der Multifitnessclub zieht aus dem Kiefernweg in das Objekt an die Spree.

Am Sonnabend werden die letzten Geräte aus dem Kiefernweg in den neuen Club gebracht. Aber ein großer Teil der Fitnessgeräte ist bereits aufgebaut und nagelneu. Hergestellt wurden sie in der international agierenden Traditionsfirma GYM 80, die in Deutschland eine Niederlassung hat und deren Logo an der Außenfassade des Spreeparks bereits sichtbar ist. "Wir sind Musterobjekt für diese Firma, auf deren Geräten schon Arnold Schwarzenegger trainiert hat", erklärt Ralf Becker, Chef des Multifitnessclubs in Beeskow. Musterobjekt zu sein, habe den Vorteil, Preisrabatte zu bekommen, "aber wir haben auch viele Auflagen erhalten, was die Qualifikation unserer Mitarbeiter und die Ausstattung des Clubs betrifft." Gerätetechnisch, so informiert Ralf Becker, sei das neue Studio stark verändert worden. "Wir sind jetzt dual. Das heißt, die meisten Geräte haben nicht nur einen, sondern zwei Hebel, so dass nicht nur eine Seite des Körpers belastetet wird, denn der Mensch neigt ja dazu, ein Bein oder einen Arm immer stärker einzusetzen."

Trainiert wird in einem harmonischen Ambiente, wo selbst die Terrakottafarben an der Wand auf die Farben der Geräte abgestimmt sind. Warmes Licht von Wänden und von der Decke bringt Ruhe in den großen Raum im Erdgeschoss, der durch den weiß-grau-melierte Fußboden optisch heller wirkt. Im großen Wandspiegel über dem Schriftzug "Carpe diem" (Nutze den Tag) können sich die Trainierenden sehen. Eine Klimaanlage sorgt für frische Luft.

Gleich vorn am Eingang links befindet sich der Tresen, an dem man sich anmelden oder auch einen Drink bestellen kann, daneben lädt eine gemütliche Sitzecke ein, nach dem Sport zu entspannen. Um geschützt zu den nagelneuen, modernen und stufenlosen Duschen und Toiletten zu kommen, ist der einst offene Gang verglast worden. "Bei den Damen haben wir in den Duschen extra eine Fußbodenheizung einbauen lassen", sagt Becker mit einem vielsagenden Lächeln. Die sanitären Anlagen und die Umkleideräume sind nur noch über Transponder zugänglich, die Schlüssel wurden abgeschafft. "Ja, ich bin sehr zufrieden", konstatiert Becker, der hier rund eine halbe Million Euro investiert hat und eine weitere Neuheit in Aussicht stellt: "Gemeinsam mit dem Verein Bumerang wollen wir im Herbst eine Sauna an der Spree errichten." Die Pläne seien so angelegt, dass die Spree zum Tauchbecken wird. Die Sauna könne natürlich auch separat genutzt werden, stehe nicht nur Mitgliedern des Fitnessclubs offen.

Mit einer Sauna wäre das "Gesundheitszentrum Spreepark" komplett. Denn auf dem Areal befinden sich auch der Minigolfplatz und drei Ferienwohnungen (in Regie des Multifitnessclubs) sowie die Flußbadeanstalt und der Carawan- und Zeltplatz (in Regie des Vereins Bumerang).

Die Vermietung von Beeskows größtem Saal in der oberen Etage des ehemaligen Industriegebäudes bleibt in Verantwortung des Multifitnessclubs. Nach wie vor finden hier Veranstaltungen statt, noch vier Hochzeiten sind für dieses Jahr gebucht, berichtet Becker. Der Zugang zum Sanitärbereich wird in dieser Woche noch so gestaltet, dass sich Besucher des Fitnesscenters nicht ins Gehege mit Besuchern des Spreepark-Saales kommen.

Eröffnung des Multifitnessclubs im Spreepark Beeskow am Sonntag von 14 Uhr bis 18 Uhr mit besonderen Angeboten