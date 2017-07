Suppe aus Luthers Küche

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Hallo Martin, hallo Käthchen", lud Kantor Matthias Alward den Reformator Martin Luther und dessen Frau Katharina von Bora am Sonntag in das Mittelschiff der Beeskower Marienkirche ein. In einem musikalischen Kammerspiel sollten sie bei Texten aus Luthers "Tischreden" und Liedern zur Gitarre eine Suppe kochen.

Luther und sein Käthchen: Frank Fröhlich und Anne Schierack beim Kammerspiel am Sontag in St. Marien. © Elke Lang

Als Köchin in Gestalt von Käthchen schnipselte die Sopranistin Anne Schierack, die sich der Teilnahme an Meisterkursen bei Peter Schreier rühmen kann, flink und geschickt Gemüse, während Frank Fröhlich als Luther gelegentlich in dem Topf rührte, aus dem feine Schwaden stiegen. Eine kleine Küche war aufgebaut. Die Bücher mit Goldrücken auf dem Küchentisch deuteten auf den geistvollen Hausherrn, die Petersilientöpfchen auf die Hausfrau.

"Was wird denn passieren in der Küche von Luthers, wie war das vor 500 Jahren so?", fragte sich der Kantor. Die musikalischen Küchengespräche von Martin und Käthchen zeigten: Es war auch nicht viel anders als heute. Luther klagt: Die Ehe bringt Unlust mit sich, aber ohne Frauen kann die Welt nicht bestehen. Seine Idealvorstellung ist die von der Frau, die gern arbeitet und fleißig ist. Dem entspricht Katharina, die jedoch zunehmend zwischen Liebe und Emanzipation schwankt. Er schreit sie schließlich an: "Weiberregiment hat noch nie etwas Gutes getan." Es kommt zum Streit über den Sündenfall. Es erklangen immer wieder verhaltene Lacher, aber es gab auch ergreifende Momente, so als Luther versuchte, seine Frau über den Tod eines ihrer Kinder hinwegzutrösten. Szenenapplaus wurde gespendet, als Käthchen im rhythmischen Einklang mit der Gitarre rasend nervös ihr Gemüse kleinhackt und danach erschöpft in den Stuhl sinkt. Es erklangen Lieder der Renaissance, gut interpretiert. Anne Schierack stellte sich nicht in Solistenposition, sondern sang leicht und locker oft wie allein vor sich hin. Frank Fröhlich beließ es nicht bei einer simplen Begleitung, sondern unterlegte die Lieder virtuos in der Tradition der Lautenmusik der Renaissance.

Zum Schluss gab es eine Überraschung. Die im Laufe einer Stunde zubereitete Suppe wurde dampfend heiß und appetitlich duftend an alle verteilt.