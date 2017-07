Polizeibericht Schwedt vom 03.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 21-jähriger Fahrer am Freitagnachmittag in einem Mercedes mit Berliner Kennzeichen unterwegs. Er geriet in eine Polizeikontrolle und erhielt eine Strafanzeige. Die Weiterfahrt wurde ihm verboten.

Falsche Kennzeichen und Plaketten

Schwedt. Ohne Fahrerlaubnis unterwegs war am Sonnabend in Schwedt auch ein 32-Jähriger. Die amtlichen Kennzeichen an seinemMitsubishi gehörten an einen Audi, die Plaketten waren gefälscht. Zudem hatte der Mann keine Pkw-Haftpflichtversicherung. Seine Fahrerlaubnis war ihm bereits 2009 gerichtlich entzogen worden. Der Mann bekam eine Anzeige und musste zu Fuß nach Hause gehen.

Demonstrationen und Aufmärsche

Schwedt/Angermünde. Wegen fremdenfeindlicher Demonstrationen und Aufmärschen einer rechtsextremistisch-neonazistischen Kleinpartei in Angermünde, Prenzlau, Templin und Schwedt gab es am Sonnabend in den Altkreisstädten größere Einsätze der örtlichen und der Bereitschaftspolizei. Allein in Schwedt wurden mindestens sieben Einsatzfahrzeuge gesehen. Die Veranstaltungen der als verfassungsfeindlich geltenden Neonazi-Partei verliefen überwiegend friedlich.