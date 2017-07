Polizeibericht Bernau vom 03.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (moz) Versuchter Einbruch in ein Wohnmobil

Hobrechtsfelde.Am späten Sonnabendnachmittagsahen die Besitzer eines Wohnmobils, wie sich zwei Personen an ihrem Fahrzeug, das aufeinem Parkplatz in Hobrechtsfelde abgestellt war, zu schaffen machten. Eine Seitenscheibe war bereits eingeschlagen. Als die Täter die Fahrzeugbesitzer bemerkten, flüchteten sie mit einem Pkw. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kontrolle decktAlkoholgenuss auf

Schönow. Am Sonnabend in den Abendstunden kontrollierten Polizisten in Schönow einen Pkw mit Berliner Kennzeichen. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr. Bei dem 32-jährigen Fahrer wurden im Schnelltest 1,05 Promille ermittelt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Anzeige gefertigt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wilmersdorf. Auf der Verbindungsstraße von Bernau nach Wilmersdorf kam es am Sonnabend zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der Fahrer eines Mazda kam von der Straße ab und stieß gegen eine Schutzplanke. Das Auto wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer bliebt unverletzt.

Betrunkenam Steuer

Finowfurt. Beamte kontrollierten am Sonnabend um 3.45 Uhr eine Autofahrerin in Finowfurt. Der Schnelltest ergab 1.36 Promille. Bluttest, Fahrerlaubnisentzug und Anzeige folgten.

Zeitweise gesperrt ist heute wegen Dreharbeiten die Hobrechstfelder Dorfstraße zwischen Schönerlinder Straße und der Schönwalder Chaussee ab 15 bis 20.30 Uhr.

Verkehrstipp