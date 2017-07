Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 03.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend wurden im Frankfurter Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge angegriffen bzw. gestohlen. So haben Unbekannte in der Puschkinstraße versucht, einen Mercedes Sprinter zu stehlen. Als ein Zeuge dies bemerkte und das Fahrzeug anleuchtete, flüchteten die Täter. Aus der Ebertusstraße wurde ein mit Panzerschloss gesicherter Motorroller, Typ Huanan, gestohlen. Schaden: 1200 Euro. Und von der Ecke Luckauer Straße/Große Müllroser Straße ist ein leuchtend gelber Mercedes Sprinter mit grüner Aufschrift verschwunden. Der Schaden beträgt 55 000 Euro.

Fluguntüchtiger Falke geborgen

Einen tierischen Einsatz hatten Feuerwehrleute am Freitag. Auf einer Wiese saß ein junger Falke, der nicht fliegen konnte. Der Vogel wurde eingefangen und zur Betreuung nach Booßen gebracht.

Ein Blitzer steht heute unter anderem an der Kieler Straße in Richtung Berliner Chaussee.

Blitzer

Feuerwehr