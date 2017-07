Polizeibericht Oranienburg vom 03.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf. Unbekannte sind am Freitag zwischen 15.50 und 17.50 Uhr durch ein offenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fontanestraße in Hennigsdorf eingestiegen. Sie stahlen Schmuck.

Toaster entflammt

Borgsdorf. Ein Toaster ist am Sonnabend gegen Mittag in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Borgsdorfer Nelkenstraße in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte die 89-jährige Mieterin den Brand aber eigenständig löschen können. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, und es kam niemand zu Schaden.

Einbruch gescheitert

Zehdenick. Einbrecher haben bereits zwischen Montag- und Mittwochnachmittag versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Marienthaler Straße in Zehdenick einzudringen. Hebelspuren an den Fenstern des Ferienhauses waren erkennbar – es blieb jedoch bei einem Versuch.

Alkohol und Rauschmittel

Oranienburg/Borgsdorf(OGA) In der Breiten Straße in Oranienburg haben Polizeibeamte am Freitagabend einen 35-jährigen Fahrradfahrer festgestellt, der unter dem Einfluss von Alkohol radelte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Auch in Borgsdorf wurde kontrolliert: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln befuhr eine 38-jährige Opel-Fahrerin in der Nacht zu Sonntag dort die Berliner Chaussee. Die Beamten brachten die Fahrerin zur Blutentnahme in die Wache Oranienburg.

Zwei Taxis kollidiert

Oranienburg. Bei einem Wendevorgang sind am Freitagabend zwei Taxis in der Stralsunder Straße in Oranienburg kollidiert. Hierbei verletzte sich einer der Fahrer an der Hand und am Knie. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war aber nicht nötig.

An Straßenbaum geprallt

Hohen Neuendorf. Ein 84-jähriger Fahrer ist in Hohen Neuendorf mit seinem Auto von der Oranienburger Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der scheinbar unverletzte Unfallverursacher machte gegenüber den Polizeibeamten einen desorientierten Eindruck und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Oranienburg gebracht. Aufgrund seines Zustands wurden die Autoschlüssel sichergestellt.