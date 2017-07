Polizeibericht Neuruppin vom 03.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin/Radensleben (RA) In den vergangenen Tagen waren in Neuruppin Kennzeichendiebe unterwegs. So wurde von einem Dacia, der am Freitag während der Bürozeiten in der Friedrich-Engels-Straße stand, das vordere Kennzeichen „OPR-H 325“ entwendet. In der Nacht zu Sonnabend wurde ein Audi um das vordere „OPR-MA 53“ gebracht. Das Fahrzeug befand sich in der Karl-Liebknecht-Straße. Das hintere Kennzeichen wurde beschädigt in der Nähe aufgefunden. Ein in der Kommunikation geparkter VW stand am Sonnabend ohne „OPR-SR 591“ am Straßenrand. Und ein in Radensleben geparkter Mini wurde zwischen Mittwoch und Sonnabend um die beiden Nummernschilder „OPR-CL 8“ erleichtert.

Morddrohung am Morgen

Neuruppin (RA) Wegen einer angeblichen Ruhestörung durch die Nachbarin rief am Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr eine 38-jährige Neuruppinerin die Polizei. Dabei kündigte sie an, die Nachbarin umbringen zu wollen.Als siein deren Wohnung gelangen wollte, traf die Polizei gerade ein und fesselte die Frau. Dabei wurde, so teilte die Polizei mit, eine Beamtin an der Hand leicht verletzt. Später wurden 2,37 Promille bei der Frau gemessen..