Polizeibericht Neuruppin vom 03.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586047/

Fehrbellin (RA) Sekundeschlaf war die Ursache eines Unfalls am Samstagfrüh auf der A 24 in Richtung Berlin. An der Anschlussstelle Fehrbellin kollidierte ein Toyota mit der Mittelleitplanke, beide Insassen blieben unverletzt. Kurzzeitig war die Autobahn komplett gesperrt. Der dänische Fahrer musste 250 Euro als Sicherheit für das anstehende Strafverfahren hinterlegen.

Wittstocker im Feuer-Rausch

Wittstock (RA) Autoreifen, Kabel und weitere umweltschädliche Gegenstände – alles, was man nicht verbrennen darf, hatte ein 50-jähriger Wittstocker am Samstagabend im Waldring in einer Tonne in Brand gesetzt. Später, so teilte die Polizei mit, habe der Alkoholisierte die Beamten anzugreifen versucht. Er wurde gefesselt und in die Gewahrsamszelle gebracht, die er beschädigte. Weil er auch Polizisten beleidigt haben soll, muss sich jetzt die Kripo mit einem Bündel Anzeigen beschäftigen.

Zweimal derselbe Fehler

Wittstock/Kyritz (RA) Gleich zweimal an einem Wochenende wurde ein 36-Jähriger mit Amphetaminen am Steuer erwischt – am Freitag in Wittstock und am Sonnabend in Kyritz. „Entsprechend niedergeschlagen zeigte sich der 36-Jährige“, heißt es im Bericht der Polizei, die auch kleine Mengen der Droge fand und zweimal die Weiterfahrt untersagte. Am Sonntagmorgen wurde eine 34-Jährige in Kyritz wegen Drogen gestoppt.