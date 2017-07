Brücke wird unter die Lupe genommen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Brücke an der Zwillingsschachtschleuse in Eisenhüttenstadt ist seit der vergangenen Woche halbseitig gesperrt. Statt auf eine Ampel setzen die Verantwortlichen in der Gubener Straße auf gegenseitige Rücksichtnahme bei der Befahrung, solange das Bauwerk genauer unter die Lupe genommen wird. "Vertiefte Schadensermittlung" nennt Lars Doering, Sachbereichsleiter beim Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Berlin, die derzeitige Maßnahme.