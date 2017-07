Rund um die Jakobskapelle - die Wredow-Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Mit der feierlichen Eröffnung der St. Jakobskapelle - nach Abschluss des ersten Bauabschnittes der Sanierung - hat am Montag die Wredow-Woche in und rund um die Kunstschule am Wredowplatz begonnen. Die kleine Perle der Backsteingotik, die seit dem Jahr 2000 im Besitz der Wredow-Stiftung ist, steht im Mittelpunkt dieser Woche und fortan Besuchern wieder offen. Wenngleich baulich noch einiges passieren soll, von Ausbesserungen an Mauern, Putz und Fußboden bis zu Heizungs- und Lichtinstallation (2018) sowie Öffnung alter Fensteröffnungen. Ihr Aufleben war sogleich am Montagabend bei der ersten Lesung im Rahmen der Wredow-Woche zu bewundern. Die zweite folgt am Mittwoch (Harald Arnold liest "Geschichten aus der Murkelei", 20:00 Uhr), dem 5. Juli, also am Geburtstag von Schul-Stifter Julius August Wredow, zu dessen Ehren die Wredow-Woche stattfindet. Die ist zugleich Dank an alle Unterstützer und soll zeigen, was in der 1878 entstandenen Kunstschule heute alles möglich ist. Ein bunter Mix aus Kunst und Unterhaltung, samt Anerkennung und Ansporn. Der 5. Juli startet um 11:00 Uhr am Wredowplatz mit der Wredow-Matinee und der Auslobung des 1. Wredow-Bildhauerpreises und mündet um 18:00 Uhr im Familienmusical "Das Wunder Regenwald entdecken" in der Studiobühne (Koproduktion mit dem BT; Tickets an der Theaterkasse). Am 6. Juli wird um 15:00 Uhr im Wredow-Haus die Jahresausstellung der Wredow-Kunstschüler eröffnet und um 18:00 Uhr wiederum auf der Studiobühne das Wredow-Theaterschul-Projekt "Liest du noch oder springst du schon?" gezeigt. Im Anschluss setzt sich der Wredow-Zirkusschule mit "Der Waldzirkus" in Szene (Eintritt frei, Spende erbeten). Am 7. Juli ist um 17:00 Uhr die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung zum Skulpturenwettbewerb der Wredow-Kunstschule zu erleben, woran sich um 18:00 Uhr das Sommerfest anschließt. Mehr zum Programm und zur Kunstschule auf