Suche nach Snowy und Freunden

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In dieser Woche entscheidet sich, wer beim diesjährigen Snowy-Musical-Projekt mitmachen darf. Am Sonntag fand deshalb das Casting im Friedrich-Wolf-Theater statt. Das Interesse an einer der Rollen war sehr groß.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586052/

Der Weihnachtsmann hat für einen Tag seinen Ruhestand unterbrochen und im Zuschauerraum des Friedrich-Wolf-Theaters Platz genommen. Ein bisschen Wehmut komme schon auf. "Aber ein Rückzug vom Rückzug, das geht nicht", sagt Winfried Winnat, der seit 2012 eine der Hauptrollen im Musical Snowy gespielt hat. Die Begeisterung für das Projekt ist aber nach wie vor groß - und die Neugier, wer da ab Dezember als Weihnachtsmann oder Snowy wieder Tausende Besucher begeistern wird.

"Die Hauptrollen waren schon im vergangenen Jahr doppelt besetzt", weiß Winfried Winnat. Sein Double bewarb sich auch in diesem Jahr wieder. Auch Steven Abraham, der zweite Snowy vom vergangenen Jahr, gab auf der Bühne am Sonntag eine Kostprobe seines Könnens.

Vor allem in der Altersgruppeder über 18-Jährigen wurden die zehn Kandidaten auf Herz und Nieren von der Jury geprüft. Winfried Winnat erkannte sofort: "Da sind drei Neue mit dabei."

Da war es nicht mit dem obligatorischen Vortrag eines Liedes und eines Gedichtes getan oder dem Vorführen von Tanzschritten, wie es die Jury von jedem Kandidaten verlangt. Vielmehr wurden die Kandidaten auch einzeln auf die Bühne geholt. Sie mussten Situationen improvisieren, zum Beispiel einen Adeligen, der eine Festgesellschaft begrüßt. "Das ist kein Streichelzoo hier", sagte Regisseur Fabian Bothe lachend.

Auch wenn sich beim Casting viele vorgestellt haben, die schon Snowy-Erfahrung haben, so stellte Marcel Schnieber fest, dass sich in diesem Jahr viele neue Darsteller beworben haben, vor allem in der Altersgruppe zwischen 12 und 18 Jahren. Marcel Schnieber, Snowy-Darsteller der vergangenen Jahre, hat in diesem Jahr gleichsam die Seiten gewechselt. Er gehörte nicht nur der Casting-Jury an, sondern verantwortet in der diesjährigen Produktion auch die Choreographie, was seiner Ausbildung als Tanzlehrer sehr entgegenkommt.

Überhaupt ist die diesjährige Snowy-Produktion von weiteren Neuerungen geprägt. Regie wird erstmals Fabian Bothe führen. "Schon seit meiner Jugendzeit habe ich selbst Theaterproduktionen inszeniert", erzählt Fabian Bothe. Die Welt des Musicals - und das ist durchaus wörtlich zu nehmen - kennt er sowohl als Darsteller als auch als Regisseur. "Ich habe eine Ausbildung zum Musicaldarsteller und Gesangspädagogen an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig absolviert." Mitgewirkt hat er in den Musicals "Grand Hotel" sowie bei "Hinterm Horizont" in Berlin. Als Sänger tourte er bis in die USA und nach Südafrika. Er ist außerdem Vorstandsmitglied beim Branchenverband der Musicalschaffenden, der Deutschen Musical Akademie.

Neben Marcel Schnieber, Fabian Bothe, gehörten auch Allanah Titzki, die die Regieassistenz übernimmt, Jan Nitzschke und Anna-Lena Feldmann der Jury mit an. Von 13 bis 18 Uhr wurden um die 50 Kandidaten gecastet. Innerhalb weniger Minuten entscheidet sich, ob jemand eine Rolle im Musical erhalten wird. Genauer gesagt, fällt die Entscheidung sogar schon nach ganz kurzer Zeit. "Man sieht schon nach den ersten paar Sekunden, ob jemand Talent hat oder nicht", erklärte Fabian Bothe. Das Fazit des Regisseurs fällt positiv aus. "Ich bin erstaunt, wie viel Talent gezeigt wurde." Die Jury wird in dieser Woche endgültig entscheiden, wer als Darsteller mitmachen darf. Die Kandidaten werden informiert.

Die diesjährige Produktion steht nicht nur wegen der vielen Neuerungen bei den Mitwirkenden vor Herausforderungen. Anfang des Jahres war Axel Titzki, Komponist und Drehbuchschreiber des Musicals Snwoy gestorben. In diesem Jahr wird es deshalb bei den neun Vorstellungen einen Rückblick auf die vergangenen 20 Produktionen geben unter dem Titel "Snowy und die Zeitreise - die Jubiläumsshow". Premiere dazu wird am 9. Dezember um 16 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater sein. Im September beginnen aber erst einmal die Proben.