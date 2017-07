artikel-ansicht/dg/0/

Guhlen (jök) Das deutsch-kanadische Unternehmen Central European Petroleum (CEP) setzt seine Suche nach Erdöl am Schwielochsee fort. Geplant seien weitere Bohrungen bei Guhlen (Dahme-Spreewald) und in der Gemeinde Tauche (Oder-Spree), bestätigte das Unternehmen auf Anfrage. Die Gemeinde Schwielochsee und angrenzende Kommunen bereiten dieser Tage ihre Stellungnahmen zu dem umstrittenen Projekt vor. CEP ist in Guhlen nicht nur auf Erdöl und -gas gestoßen, sondern auch auf das hochwertige "Kondensat", das sich für Chemie und Pharmazie eignet.