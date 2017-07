Experimentierfreudige Kunst bei 23. Rohkunstbau-Ausstellung im Schloss Lieberose

artikel-ansicht/dg/0/

Elf Künstler aus Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Iran, Afghanistan, Benin, Senegal, Russland, Deutschland, Portugal sowie Japan sind in der Ausstellung vereint. Motto ist "Die Schönheit im Anderen". "Die Künstler setzen sich in ihren Arbeiten mit den Themen der Fremdheit und Andersartigkeit auseinander", erläutert der britische Kurator Mark Gisbourne, der in Berlin lebt. Und so gerät die Ausstellung automatisch auch zum Resonanzboden des aktuellen politischen Weltgeschehens. "I have never seen a Refugeecamp" (Ich habe niemals ein Flüchtlingslager gesehen) leuchtet dem Besucher gleich gegenüber dem Eingang entgegen. Die Portugiesin Tatjana Macedo hat das Schicksal geflüchteter Menschen zum Thema ihrer Lichtinstallation gemacht.

Der in Berlin lebende Iraner Shahram Entekhabi gewährt mit seiner Videodokumentation "My Mother" einen intimen, zuweilen auch augenzwinkernden Einblick in das Alltagsleben seiner Heimatstadt Beroujerd. Dass der Film ausgerechnet in der ehemaligen Schlossküche - neben der im Original erhaltenen Kochmaschine - gezeigt wird, ist ein Beispiel für die gelungene Aufteilung und Zuordnung der Arbeiten im Schloss.

Die in Afghanistan geborene und in Berlin lebende Künstlerin Jeanno Gaussi zeigt mit "Imaginary Friends" eine Gruppe von Puppen, die aus Seilen und anderen Materialien in Makramee-Technik hergestellt wurden. Als Köpfe dienen leere Milchkanister. Gut vorstellbar, dass die Künstlerin damit auf die Situation von Kindern, die ihre Spielzeuge den Müllkippen der Flüchtlingscamps abtrotzen müssen, anspielt. Eine der Puppen ist ein Skelett ohne Kopf: Der Tod spielt immer mit.

Der Japaner Tosjihito Mitsuya hat in der ehemaligen Bibliothek des Schlosses zwei große Panzerreiter, die in aufwendiger Handarbeit aus Aluminiumfolie hergestellt wurden, installiert. Die Ritter sind durch ein unbeschriftetes Banner miteinander verbunden, sodass sich der Betrachter selbst einen Text darauf reimen kann. Japanische Faltkunst und europäisches Mittelalter sind hier zum Objekt verschmolzen. Andrew Gilbert aus Schottland konfrontiert den Betrachter mit vogelscheuchenähnlichen Skulpturen. "The Royal Palace of Amperor Andrew and his gloriuos Cabinet" (Der königliche Palast des Eroberers Andrew und sein herrliches Kabinett) heißt seine Collage. In die Figuren sind Trophäen, die vermutlich aus der Kolonialvergangenheit Englands stammen, eingearbeitet: Zulu-Masken, ein Dschungel-Thron, Tropen-Uniformen, kultische Gefäße, Speere - und zwei Gläser Spreewaldgurken. Fast hätte man es übersehen: Der tanzende Schamane hat ein Messer mitten in der Stirn stecken.

Das Lieberoser Schloss, bis Kriegsende Herrschersitz eines Familienzweiges derer zu Schulenburg, ist in die künstlerischen Arbeiten mit einbezogen. Das Obergeschoss mit seinen grün-pastell und altrosa gefärbten Wänden und dem bröckelnden Putz bietet den Hintergrund für Simon Englischs fantasievolle Gemälde. Die gelegentlich mit Zitaten garnierten Bilder zeigen Motive aus Kinderbüchern, Fabelwesen, Porträts und nackte Körper. Die in Berlin lebende Amélie Grötzinger, die von der "Grandezza der Räume" im Lieberoser Schloss schwärmt, verwandelt den üppig mit Stuck verzierten Diana-Saal in ein Spiegelkabinett.

"Rohkunstbau" entstand 1994, als der Mediziner Arved Boellert in Groß Leuthen den Rohbau einer Betonhalle, die 1989 für die Arbeiterfestspiele der DDR errichtet worden war, entdeckte. Sie wurde fünf Jahre lang der erste Austragungsort der Ausstellungsreihe, ehe diese in das Schloss Groß Leuthen weiterzog. Von da an hielt man am Konzept fest, aufgeweckte Kunst in verschlafenen brandenburgischen Schlössern zu inszenieren. Mark Gisbourne war von Anfang an als Kurator mit im Boot. Austragungsorte waren nach Groß Leuthen die Schlösser Sacrow, Marquardt und zuletzt Roskow.

Mit Lieberose ist Rohkunstbau geografisch gesehen nun fast wieder an seine Wurzeln zurückgekehrt. Daran erinnerte bei der Eröffnung Inka Thuneke, Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg, die dem Rohkunstbau-Projekt als Partnerin beiseitesteht.

Bis 10.9., Rohkunstbau im Schloss Lieberose, Sa/So 12-18 Uhr, Telefon: 0331 2005780, Eintritt acht, ermäßigt fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei, www.boellbrandenburg.de/de/rohkunstbau