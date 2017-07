Musical Snowy mit neuem Regisseur

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fabian Bothe wird in diesem Jahr die Regie beim Musical Snowy übernehmen. Die Produktion des Friedrich-Wolf-Theaters in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) umfasst neun Vorstellungen. Premiere ist am 9. Dezember. Fabian Bothe ist ausgebildeter Musicaldarsteller und Gesangspädagoge und hat schon in einigen Musicals, unter anderem bei "Hinterm Horizont" in Berlin, mitgewirkt. Er ist auch Vorstandsmitglied bei der Deutschen Musical Akademie. Am Wochenende fand in Eisenhüttenstadt das Casting der Darsteller statt, die hauptsächlich aus dem Amateurbereich kommen. Die Proben beginnen im September.