Bereits zum Auftakt des Nachmittags war der große Saal des Stadtklubhauses um 15 Uhr rappelvoll. Der Musikschulchor stimmte die Gäste mit "Vois sur ton Chemin" aus dem Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu" sowie einem Solo von Jürgen Breinig aus der mittlerweile elf Jahre alten Hausproduktion, dem Afrika-Musical "Yomo", auf die bevorstehenden Stunden ein. Bei Kaffee und Kuchen lauschten die Besucher den verschiedenen Ensembles.

Doch nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den einzelnen Probenräumen wurde die klangliche Vielfalt der Schule zum Erlebnis. Wer sich traute, konnte selbst pusten, zupfen oder Tasten anschlagen. Lehrer und Schüler standen interessierten Eltern und Kindern Rede und Antwort. Auch für Schüler, die bereits ein Instrument erlernen, war der Tag eine Gelegenheit, mal in andere Bereiche hinein zu schnuppern. Sehr beliebt sind nach wie vor Klavier, Violine, Gitarre und Schlagzeug.

Ein Instrument hatte dieses Jahr Premiere beim Tag der offenen Tür: die Oboe. Florian aus Birkenwerder ist der einzige Schüler. Der Zehnjährige, der außerdem Schlagzeug spielt, ist bereits seit zwei Jahren dabei. "Der Klang ist toll, und das Spielen macht Spaß", erzählt er. Am liebsten stimmt er "Der Mond ist aufgegangen" an. Ein Besuch im Konzerthaus Berlin hatte ihn neugierig auf das Blasinstrument gemacht, mit dem er später gerne im Orchester auftreten möchte.

Auch die Brüder Kai und Jona, die bereits Violine lernen, wollten sich an der Oboe versuchen. Lehrerin Veronika Dohr sprach ihnen bereits nach wenigen Minuten Talent zu, doch Vater Harald Rakoczy erklärte: "Es ist ja auch immer eine Zeitfrage. Aber wer weiß, wohin der Weg führt. Als Berufsmusiker bräuchte man ja schon ein zweites Instrument."

Die neunjährige Elisa ist bereits begeisterte Klavier- und Ballettschülerin, wollte sich aber am Sonntag auch noch über Gesangsunterricht informieren. "Schön, dass es so eine Möglichkeit in Hennigsdorf gibt", sagt Mutter Antje Geissler, die früher selbst zur Musikschule gegangen ist. Auch Nicole Pastows Tochter Finola geht gerne zum Ballettunterricht. "Sie hat richtig Spaß und tanzt sowieso den ganzen Tag durch die Wohnung", erzählte ihre Mutter.

In der Musikschule werden derzeit 1350 Kinder und Erwachsene unterrichtet. Die Wartezeiten für das Wunschinstrument haben sich verkürzt. "Wer möchte, kann im neuen Schuljahr anfangen", sagt Leiter Ronny Heinrich, der die Musikschule 1988 mit aufgebaut hat. Das Interesse an Instrumenten sei in den vergangenen zwei Jahren noch einmal stark gestiegen, vor allem durch die Projekte mit Hennigsdorfer Grundschulen und der Regenbogenschule. Beim Konzert "Musik ist klasse", das am Donnerstag um 18 Uhr im Puschkin-Gymnasium stattfindet, werden die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit zu erleben sein. Für Rolf-Peter Büttner war der Auftritt der Gruppe Akwaaba, die sich auf westafrikanische Tänze und Musik spezialisiert hat, am Sonntag der letzte - zumindest in seiner Funktion als Leiter des Ensembles. Jetzt wird Ole Stelzer die Gruppe übernehmen. "Damit habe ich den Montag frei", sagt der 69-Jährige, der aber weiterhin das Oranienburger Blasorchester dirigiert. "Ich möchte etwas kürzer treten. Gerade die Sommermonate mit den vielen Auftritten haben es in sich", sagt er. Mit einem guten Gefühl gibt Büttner den Chefposten bei Akwaaba an seinen 23-jährigen Nachfolger ab, der vor zehn Jahren an einer Afrika-Reise der Musikschule teilgenommen hat und seither im Ensemble mitspielt.