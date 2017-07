artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Bisweilen heißt es von alten Ehepartnern, dass sie sich immer stärker ähneln, je länger sie verheiratet sind. Dies scheint nun auch für Union und SPD zu gelten, die - mit einer schwarz-gelben Unterbrechung - seit 2005 im Bund immerhin auch schon acht Jahre lang eine Zweckgemeinschaft bilden. So stimmen denn die großen Linien in den Wahlprogrammen der beiden bisherigen Koalitionspartner durchaus überein, nur in Nuancen und Details gibt es mehr oder weniger deutliche Differenzen.

Die Republik wird sich also nicht in eine gänzlich andere Richtung bewegen, je nachdem, ob nun Angela Merkel weiter regieren wird oder doch ihr Herausforderer Martin Schulz. Was also wird für die Wähler den Unterschied machen? Das Versprechen der SPD, mehr Gerechtigkeit durch eine maßvolle Umverteilung zu erreichen, oder die Verheißung der Union, bis 2025 Vollbeschäftigung durch wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen zu bewirken?

Die Volksparteien buhlen um die Mehrheit in der Mitte und lassen auf beiden Seiten ausreichend Platz für andere. Das ist ein Risiko für die großen und eine Chance für die kleineren Parteien. Es kann sein, dass dies einen Machtwechsel ermöglicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Schwarz-Rot bleibt, ist doch ziemlich groß. Gunther Hartwig