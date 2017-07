Politiker fordern Hilfsfonds

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586071/

Die Landtagsabgeordneten Gerrit Große (Linke) und Björn Lüttmann (SPD) fordern einen Hilfsfonds. "Die Wassermassen verursachten teilweise enorme Schäden, die bei vielen Betroffenen nicht von Versicherungen übernommen werden. Deshalb ist nun eine schnelle unbürokratische Unterstützung für Hochwasser-Betroffene gefragt." Der Landkreis hat bereits ein Spendenkonto eingerichtet, auf das Bürger einzahlen können. Auch Landrat Ludger Weskamp (SPD) hat bereits mit der Landesregierung über finanzielle Unterstützung für die Kommunen zur Wiederherstellung der Infrastruktur gesprochen. Finanzielle Zusagen gibt es aus Potsdam bislang aber nicht. Innenstaatssekretärin Katrin Lange versprach am Montag in Leegebruch lediglich, 20 000 Sandsäcke und eine Sandsackabfüllmaschine liefern zu lassen.

In Leegebruch trocknen zwar immer mehr Straßen, die Wiesen im Ortsrand und die Muhre sind aber weiterhin überflutet. Um zu verhindern, dass wieder Wasser in den Ort fließt, pumpen Hochleistungsaggregate des Technischen Hilfswerkes zurzeit drei Millionen Liter Wasser pro Stunde in den Veltener Hafen. Der Zulauf aus Germendorf wird weiter reguliert. 110 Einsatzkräfte zahlreicher Feuerwehren pumpten weitere Keller frei. Rund hundert Haushalte waren am Montag noch von der Abwasserversorgung abgeschnitten, in 400 weiteren funktionierte die Entsorgung nur sporadisch. Die Stromversorgung sollte bis zum Abend aber wieder komplett gewährleistet werden.

Die Schule und Kitas bleiben heute noch geschlossen. Ab Mittwoch sollen 115 Kita-Kinder vorübergehend in leerstehenden Wohnungen in der alten Fliegerschule betreut werden. Das Bildungsministerium hat seine Zustimmung dafür erteilt.

Landrat Ludger Weskamp (SPD) wies am Montag erneut Vorwürfe zurück, den Leegebruchern nach dem verheerendem Regen nicht rechtzeitig geholfen zu haben. Weskamp war am Wochenende heftig dafür kritisiert worden, den Katastrophenfall nicht ausgerufen zu haben. "Alles, was wir im Moment an Infrastruktur und Einsatzkräften haben, stellen wir auch zur Verfügung", verteidigte sich der Landrat. Selbst bei einem Katastrophenfall hätte nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können. "Der einzige Unterschied wäre gewesen, dass wir Recht bekommen hätten, Häuser zu evakuieren, auch gegen den Willen der Bevölkerung und Eigentum von Unternehmen zu beschlagnahmen." Rechtlich zulässig wäre das aber nur gewesen, wenn Leib und Leben oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Gefahr gewesen wären. Das sei nicht der Fall gewesen. "Die Einsatzlage wäre ansonsten die gleiche gewesen." Weskamp war am Wochenende immer wieder vorgeworfen worden, die Leegebrucher im Regen stehen gelassen zu haben. Der Kreis hatte zwar schon am Donnerstag ein Krisenzentrum in Oranienburg eingerichtet, von dem aus auch Hilfe für Leegebruch koordiniert wurde, die Einsatzleitung übernahm die Kreisverwaltung aber erst am Samstagabend, als sich die Situation kritisch verschärfte.

Als "völlig absurd zurück" wies Weskamp Unterstellungen zurück, den Katastrophenfall nicht ausgerufen zu haben, um die Kosten nicht tragen zu müssen. "Die überörtlichen Kosten tragen sowieso wir."

In vielen anderen Gemeinden laufen ebenfalls Aufräumarbeiten. Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) bat um Vorsicht auf Gehwegen, die in der Kreisstadt zum Teil beschädigt seien. (Kommentar; Seiten 2, 3+6)