"Das Busunglück war ein großer Ausnahmefall"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586072/

Herr Partz, wie kann es sein, dass ein Reisebus so schnell ausbrennt?

Das ist in der Tat ungewöhnlich, weil der Raum, in dem die Reisenden sitzen, mit einem Material ausgekleidet ist, das fast nicht brennt. Es fängt dann zwar an zu kokeln und zu stinken, aber mehr passiert nicht. Was allerdings brennen könnte, sind die Koffer und Taschen im Gepäckabteil unten im Bus. Und eine defekte Benzin- beziehungsweise Dieselleitung kann das beschleunigen. Aber es wäre Spekulation, das auf den Fall in Franken zu übertragen.

Passieren solche Brände häufig?

Nein, das aktuelle Unglück war ein großer Ausnahmefall.

Tun die Bushersteller Ihrer Erfahrung nach alles, um die Brandgefahr so gering wie möglich zu halten?

Ja. Die Busse sind in der Regel technisch sicher. Ich habe einen Kollegen, der seit 37 Jahren TÜV-Sachverständiger ist, der in seinem ganzen Berufsleben nur zwei oder drei Fälle erlebt hat, in denen ein Bus in Flammen aufgegangen war.

Oft erlebt man Busfahrer, die offensichtlich übermüdet sind. Ist der Mensch der große Unsicherheitsfaktor?

Ja. Aber die Gesetzeslage ist eindeutig: Busfahrer müssen nach viereinhalb Stunden eine Pause von 45 Minuten einlegen. Dann dürfen sie nochmal viereinhalb Stunden fahren. Anschließend sind elf Stunden Ruhezeit vorgeschrieben.

Werden diese eingehalten?

Ich kann nur sagen, dass es diese klaren Regeln gibt.

Dem Busbrand in Franken ist ein Auffahrunfall vorausgegangen. Gibt es technische Hilfsmittel, um solche Unglücke zu verhindern?

Es gibt Notbremsassistenten. Das Problem dabei ist, dass sowohl Bus- als auch Lkw-Fahrer diese Technik abschalten können. Wir als TÜV sehen darin eine große Gefahrenquelle. Der Gesetzgeber müsste vorschreiben, dass man solche Assistenzsysteme eingeschaltet lässt.

Manche Menschen fragen sich nun, wo im Bus die sichersten Plätze sind.

Am sichersten sitzen Reisende in der Mitte am Gang. Da wirken bei einem Unglück die wenigsten Kräfte. Wer sich zusätzlich anschnallt, steigert die Sicherheit weiter.

Wie sicher sind Busse im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln?

Sehr. Sicherer jedenfalls als Pkw oder Flugzeug. Das klingt fast ein wenig zynisch nach einem Unglück wie heute. Aber es ist die Wahrheit.