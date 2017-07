Brandenburger überleben Busunfall

artikel-ansicht/dg/0/

Münchberg (dpa/AFP) Unter den Opfern des schweren Reisebusunfalls in Bayern befinden sich auch Menschen aus Brandenburg. Wie das Innenministerium in Potsdam am Montag mitteilte, seien vier Insassen aus Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) am Morgen in den Bus nach Italien gestiegen.

Nach Angaben des Ministeriums haben die vier Brandenburger das schwere Busunglück überlebt. Sie wurden bei dem Zusammenprall mit einem Lkw aber verletzt und werden jetzt in Krankenhäusern betreut. Bei einem der schwersten Busunfälle in Deutschland sind am Montag auf der Autobahn 9 in Oberfranken 18 Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere Reisende wurden verletzt - einige von ihnen schwer. Die Opfer waren auf dem Weg aus Sachsen Richtung Gardasee. "Was wir gesehen haben, ist erschreckend, wie man es sich kaum vorstellen kann", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Montag an der Unfallstelle. Der Bus war am Morgen aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen aufgefahren und in Brand geraten. Nur ein Stahlgerippe blieb übrig. In dem Fahrzeug saßen 46 Reisende sowie zwei Fahrer. In die Trauer mischt sich Ärger über Autofahrer, die die Rettungsgasse behinderten.

Kurz nach 7 Uhr war das Fahrzeug nahe Münchberg im Landkreis Hof, rund 30 Kilometer von der Grenze zu Thüringen entfernt, bei sich stauendem Verkehr auf den Sattelzug geprallt. Der Bus stand rasch "lichterloh in Flammen", wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Auch der Anhänger des Sattelzugs brannte aus. Die Todesopfer waren zwischen 66 und 81 Jahre alt - auch einer der beiden Busfahrer ist unter ihnen. Zwei der Verletzten waren in den Stunden danach in Lebensgefahr. Der an dem Unfall beteiligte Lasterfahrer erlitt einen Schock.

Nur zehn Minuten nach dem Alarm seien die ersten Rettungskräfte am Unfallort gewesen, sagte Dobrindt. Doch aufgrund der großen Hitze hätten sie nichts mehr tun können. Die Situation sei für die allesamt ehrenamtlichen Feuerwehrleute extrem hart gewesen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Warum sich so schnell ein so heftiges Feuer entwickelt habe, müsse nun geklärt werden.

Herrmann beklagte zudem ein "völlig unverantwortliches und beschämendes Verhalten" mancher Autofahrer. Weil die Rettungsgasse nicht breit genug war, hätten großen Einsatzfahrzeuge wertvolle Zeit verloren. Auf der Gegenfahrbahn hätten zudem einige Gaffer beinahe weitere Unfälle verursacht.

Laut dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer war der Bus drei Jahre alt und zuletzt im April vom TÜV ohne Beanstandung überprüft worden. Der Fahrer, der den Reisebus lenkte und starb, war seit mehr als zehn Jahren bei seiner Firma beschäftigt und wurde vor vier Jahren für langjähriges unfallfreies und sicheres Fahren ausgezeichnet. Ein Experte des TÜV Rheinland nannte eine abgerissene Kraftstoffleitung als mögliche Ursache für den Unfall.