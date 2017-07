Fassade des Amtsgerichts beschmiert

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Politische Parolen: Die Fassade des Amtsgerichts in Nauen ist am Wochenende von unbekannten Tätern beschmiert worden. Die rosafarbenen Schriftzüge, die sich offenbar gegen die bestehende Rechtsordnung in Deutschland richteten, wurden aufgesprüht und nun entfernt. Die Polizei hat Strafanzeige wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen der Tat und einer Gerichtsverhandlung, die am Dienstag in Nauen stattfindet, besteht, ist dagegen unklar. Die Staatsschutz ermittelt nun in alle Richtungen, wie eine Sprecherin bestätigte.