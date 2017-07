Nato hält an atomarer Abschreckung fest

artikel-ansicht/dg/0/

Das Sipri-Institut hatte in seinem Bericht zu den Nuklearwaffen weltweit festgestellt, dass das Arsenal von 70 000 in den 1980er-Jahren auf knapp 15 000 Sprengköpfe geschrumpft ist, 400 weniger als vor einem Jahr. Insgesamt seien 4150 einsatzbereit. Die Vernichtung weiterer Atomwaffen, wie im "New START"-Vertrag 2011 vereinbart, komme jedoch nur schleppend voran, kritisieren die Autoren. Zugleich seien die USA und Russland dabei, ihre Kernwaffenarsenale umfangreich zu modernisieren. Die USA wollten zum Beispiel in den kommenden zehn Jahren 400 Milliarden US-Dollar (350 Milliarden Euro) dafür ausgeben. Zum Vergleich: Das ist etwas mehr, als der deutsche Staat in einem Jahr für all seine Ausgaben veranschlagt. "Die gegenwärtige US-Regierung setzt den ehrgeizigen nuklearen Modernisierungsplan fort, den Präsident Barack Obama begonnen hat", erklärt Sipri-Mitarbeiter Hans Kristensen. Die anderen Atom-Staaten, die über weit kleinere Arsenale verfügen, hätten begonnen, die Trägersysteme ihrer Waffen zu erneuern und bauten teilweise die Zahl ihrer Atomsprengköpfe aus, heißt es im Bericht.

Die Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) kritisiert diese Entwicklung. "Durch die Modernisierung kommt eine neue Generation von Atomwaffen in die Arsenale", warnt Geschäftsführer Jens-Peter Steffen. Es handle sich hierbei um Bomben mit einstellbarer Sprengkraft, etwa als bunkerbrechende Waffen. "Das ist eine weitere Dimension." Steffen unterstützt die gegenwärtigen Verhandlungen der Vereinten Nationen in New York zum Verbot von Kernwaffen. Der Transatlantiker Hardt sieht das skeptisch. "Ein solches Verbot halte ich unter den aktuellen Gegebenheiten für unrealistisch."