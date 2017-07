Retter proben den Ernstfall

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Glas splittert, Türschlösser knacken: Am Sonnabend übten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Fürstenberg, Blumenow und Himmelpfort wie man sich Zugang zu Personen verschafft, die infolge eines Unfalls in ihrem Auto eingeklemmt sind. Ihre Ganztagsausbildung, die sie turnusmäßig zu absolvieren hatten, stand diesmal ganz im Zeichen der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen.

In der Praxis ist es nicht damit getan, am Einsatzort angekommen einfach die Scheibe einzuschlagen, um den Insassen herausholen zu können. Schließlich drohen so Verletzungen für Fahrzeuginsassen und Retter gleichermaßen. Was an Sicherheitsmaßnahmen zu beachten ist, wissen viele Einsatzkräfte aus der Praxis, machen Hilfeleistungen doch einen nicht unerheblichen Teil des Feuerwehralltags aus. Am Sonnabend hatten aber alle Gelegenheit, ohne Zeitdruck ganz unterschiedliche Szenarien durchzuspielen.

Auf dem Gelände des ITA-Schrotthandels an der Himmelpforter Landstraße waren dazu drei Stationen aufgebaut worden, wie Stadtbrandmeister Dirk Stolpe erläuterte.

Vergleichsweise simpel ging es an Station eins zu. Nur mit einfachem Werkzeug, beispielsweise dem sogenannten Halligan-Tool sollten die Feuerwehrleute das Auto öffnen.

An Station zwei sollte auch schweres Gerät zum Einsatz kommen, beim Öffnen der Türen beziehungsweise Abnehmen des Daches auch verschiede Schnitttechniken geübt werden.

Noch eines drauf gelegt in puncto Schwierigkeitsgrad wurde an Station drei, wo Ortswehrführer Gordon Harnack einen Pkw mit Hilfe eines Gabelstaplers hatte auf die Seite legen lassen. Hier musste erst einmal das Auto gegen ein Umkippen gesichert werden, bevor der Dummy im Inneren soweit befreit wurde, dass ihn der Rettungsdienst übernehmen könnte. Immer nach der Devise "so schnell wie möglich, so schonend wie möglich", wie Gordon Harnack betonte.