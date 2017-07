artikel-ansicht/dg/0/

Nauen/Falkensee (MOZ) Mildernde Umstände: Die beiden zum Tatzeitpunkt 16 und 17 Jahre alten Räuber, die Anfang dieses Jahres in Falkensee gleich dreimal die Aral-Tankstelle überfallen hatten, müssen keine langjährigen Haftstrafen verbüßen. Stattdessen erhielten die Täter jeweils zwei Jahre Jugendstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist nach der dreistündigen Hauptverhandlung vor dem Jugendschöffengericht am Montag in Nauen gesprochen worden, wie der Leiter und Sprecher des Amtsgerichtes, Dr. Dieter Neumann, bestätigte.

Anfang dieses Jahres war die Tankstelle an der Finkenkruger Straße in Falkensee gleich dreimal von den jugendlichen Räubern, die mit Sturmhauben maskiert waren, überfallen worden - auch unter Einsatz einer Softairwaffe.

Infolge intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen und aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die beiden Täter schließlich im Mai ermittelt und geschnappt werden. Auch Videoaufnahmen konnten die Jugendlichen überführen. Sie saßen bereits in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Überfälle hatten sich am 11. und 20. Februar sowie am 15. März in den Abendstunden ereignet. Sie hatten Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Mitarbeiter der Tankstellen, die zu den Tatzeitpunkten Dienst hatten, erlitten seinerzeit einen Schock.