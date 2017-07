5000-Euro-Spende übergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) Sogar der Rewe-Chef Mike Gabrich habe mit seinem kleinen Transporter mitgeholfen. Als Samstagnacht der Hilfeaufruf kam, rückte er aus. Tags zuvor hatte er die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk mit Essen versorgt. Am Samstag verteilte Gabrich 120 belegte Brötchen. Und Sonntag waren die Anwohner dran, die weder Strom noch Wasser hatten. 120 warme Mahlzeiten wurden verteilt. In Leegebruch sprechen die Leute noch am Montag begeistert davon. Am Montagnachmittag überreicht Gabrich dem stellvertretenden Bürgermeister Martin Rother einen Scheck über 5 000Euro. "Die Mitarbeiter haben heute Morgen beschlossen, dass wir diese Summe spenden wollen", sagt der Kaufmann. Es werde ein Gremium eingesetzt, das über die Vergaben der Spendengelder entscheide, verspricht Rother. Gemeinde und Kreis haben Spendenkonten eingerichtet.