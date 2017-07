Klangzauber in der katholischen Kirche

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Am Juli-Wochenende beginnt das traditionelle Niederlausitzer Orgelfestival "Mixtur im Bass" mit Konzerten an historischen Orgeln. Zu Gast für die drei über die Niederlausitz verteilten Kirchenkonzerte ist der Echo-Preisträger Martin Schmeding, Professor für Orgelspiel an der Musikhochschule "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig.