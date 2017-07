Wettkampf der Lego-Roboter

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Bei der First Lego League lassen Kinder zwischen neun und 16 Jahren am Sonnabend im Müllroser Schützenhaus selbst gebaute und programmierte Roboter gegeneinander antreten. Gastgeber ist der Robotik-Club der Müllroser Grund- und Oberschule in Zusammenarbeit mit dem Förderverein. Besucher sind von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr gern gesehen. Der Eintritt zu dem Wettbewerb ist frei.