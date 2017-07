Im Eiltempo zur Ernennung

artikel-ansicht/dg/0/

Doch schon am Nachmittag standen die Telefone in der Feuerwache nicht mehr still. David Ostwald und die vielen anderen Kameraden hatten nun mit vollgelaufenen Kellern und überschwemmten Grundstücken zu kämpfen. "Abends hatte ich mal für eine halbe Stunde Luft und bin schnell in die Verwaltung gefahren", erzählt Ostwald. In seiner Arbeitshose und im T-Shirt nahm er seine Ernennungsurkunde und einen Blumenstrauß entgegen.

Matthias Schreiber (BfO), Vorsitzender der Gemeindevertretung, gratulierte. "Eigentlich war ja alles viel förmlicher geplant, mit Schlips und Kragen", erzählt Ingo Pahl von der Marwitzer Feuerwehr. Doch dafür blieb angesichts der Umstände keine Zeit. David Ostwald beeilte sich, um schnell wieder zurück im Dienst zu sein.

Ostwald hatte die Feuerwehr Oberkrämer bereits in den drei vergangenen Jahren kommissarisch geleitet. Der Posten seines Stellvertreters soll nach Auskunft der Verwaltung in den kommenden Wochen besetzt werden.