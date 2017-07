Polizei findet Cannabiszucht in Garage

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein 34-jähriger Mann hat in einer Garage in der Oranienburger Straße der Einheit Cannabis angebaut. Die Polizei stellte dort am Sonntag eine Aufzuchtanlage, mehrere Pflanzen sowie Samen sicher. Gegen den 34-Jährigen, der zu Protokoll gab, er habe die Pflanzen nur für den Eigenbedarf gezogen, wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.