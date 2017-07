Frontaler Zusammenstoß

artikel-ansicht/dg/0/

Kagel (MOZ) Bei einem frontalen Zusammenstoß sind am Sonntag, kurz nach 18 Uhr, in Kagel zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Ihre Fahrzeuge, ein Ford und ein Skoda, prallten vor der Verkehrsinsel in der Nähe des Ortsausgangs Richtung Erkner aufeinander. Die Ursache ist unklar. Die beiden Fahrerinnen wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus Rüdersdorf gebracht. Die Ortsdurchfahrt war eine Stunde lang gesperrt.