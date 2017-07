Kreis strukturiert die Dezernate um

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Wenige Tage nach ihrer Wahl nehmen die am 21. Juni im Kreistag des Landkreises Oder-Spree gewählten Beigeordneten jetzt ihre Tätigkeit in der Kreisverwaltung auf. Am Montag hat Landrat Rolf Lindemann die Beigeordnete Gundula Teltewskaja in Beeskow in ihr Amt eingeführt. Sie wird das Dezernat "Ländliche Entwicklung" leiten. In ihrem Zuständigkeitsbereich liegen künftig die Stabsstelle Stärkung des ländlichen Raumes, Sicherung der Daseinsvorsorge / ÖPNV, die Aufgaben der Kreisentwicklung und Investitionsförderung, das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sowie das Landwirtschaftsamt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586096/

Michael Buhrke, der ebenfalls zum Beigeordneten gewählt wurde und zuvor bereits über einen langen Zeitraum als Dezernent in verantwortlicher Position für den Landkreis Oder-Spree tätig war, leitet weiterhin das Dezernat "Finanzen und Innenverwaltung".

Vollständig sein wird das Führungsteam der Kreisverwaltung Oder-Spree am 17. Juli. Dann wird mit Sascha Gehm auch der Erste Beigeordnete und unmittelbare Stellvertreter des Landrates an seinem neuen Arbeitsplatz in der Kreisstadt von Oder-Spree begrüßt. Er steht an der Spitze des Dezernats "Straßenverkehr, Ordnung und Umwelt". Dazu gehören das erweiterte Amt für Straßenverkehr und Ordnung, in dem die ordnungsbehördlichen Aufgaben integriert werden, das Bauordnungsamt und das Umweltamt.

Wirksam geworden sind zum Monatsanfang weitere strukturelle Änderungen in der Kreisverwaltung. So wird das Amt für Bildung, Kultur und Sport neu geordnet. Der Aufgaben der Schulverwaltung, die Volkshochschule und die Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" werden in einem eigenständigen Amt gebündelt. Das neue Schulverwaltungsamt wird dem Dezernat I zugeordnet, das jetzt den Namen "Dezernat für Jugend, Bildung, Soziales und Gesundheit" trägt. Die kommissarische Leitung hat Martin Isermeyer inne.