Nasser Juni mit zehn Sommertagen

artikel-ansicht/dg/0/

Güstebieser Loose (MOZ) "Mit Tagestemperaturen meist zwischen 20 und 29 Grad Celsius bleibt der Juni in angenehmer Erinnerung", sagt Wetterexperte Franz Kohler aus Güstebieser Loose. Die Höchsttemperatur wurde am 11. Juni mit 29,5 Grad Celsius erreicht. Das war allerdings noch kein heißer Tag. Dazu seien mehr als 30 Grad Celsius notwendig, so Kohler.