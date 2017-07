Fünf Haftbefehle vollstreckt

artikel-ansicht/dg/0/

Zunächst nahmen die Beamten einen 42-Jährigen in einem Reisebus an der Autobahn fest. Dem Litauer wird ein schwerer Raub im jahr 2004 zur Last gelegt. Deshalb wurde europaweit nach ihm gesucht. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach der Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von etwa 450 Euro konnte ein gesuchter Rumäne weiterreisen. Er war am Bahnhof festgenommen worden. Auch ein verurteilter Dieb durfte wieder gehen, als ein Bekannter die Geldstrafe von 1400 Euro für ihn auslegte. Eine ähnlich hohe Geldstrafe zahlte ein 36-Jähriger, nach dem wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde und der in einem Reisebus auf der Autobahn gestellt wurde.