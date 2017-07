Imposant und gefährlich

artikel-ansicht/dg/0/

Fast vier Meter hoch und gefährlich: Der Riesenbärenklau hat in Buckow bereits große Flächen an Stobber und Gräben erobert. Er muss vor der Samenreife ausgemerzt werden.

Zu fünft hat sich der kleine Trupp in die "Höhle des Löwen" gewagt. In Schutzanzug mit Kapuze, Handschuhen und Stiefeln rückten fünf Mitarbeiter von Naturparkverwaltung, Naturwacht und sogar ein Freiwilliger an, um in dem feuchten Gelände am Stobber hinter dem Schweizer Haus dem Riesenbärenklau den Garaus zu machen.

Das müsse vor der Samenreife geschehen, erläutert Sandro Knick von der Naturparkverwaltung, der den Einsatz stabsmäßig vorbereitet hatte. Zumal die Samen etwa 30 Jahre keimfähig bleiben. Denn zwar sehen die imposanten Stauden mit den gewaltigen weißen Dolden attraktiv aus, doch kommt man in Kontakt mit ihnen und der Sonne, führt das u. a. zu verbrennungsartigen Erscheinungen. Daher gingen die Bärenklau-Bezwinger auch mit Astsäge am Teleskopstiel auf Abstand und mit dem Spaten in die Tiefe. Zehn Zentimeter unterhalb der Oberfläche muss die Pflanze ausgegriffen werden.

Überdies wird sie nicht nur Menschen gefährlich. Der "Fremdling" aus dem Kaukasus bedroht die heimische Flora und breitet sich rasant aus. Die 2006 durch die Naturwacht angelegte Neophyten-Kartierung, die jedes Jahr aktualisiert wird, zeigt das. "Zurzeit arbeitet die Naturparkverwaltung mit Hochdruck an einem Plan zum weiteren Umgang mit den kontaminierten Flächen, wobei die Mitwirkung der zuständigen Abteilung im Amt Märkische Schweiz noch intensiviert werden könnte", sagt Knick.

Vorsichtshalber wurde dem Kultur- und Tourismusamt eine Karte übergeben, in der die derzeitigen Hauptverbreitungsgebiete eingezeichnet sind. Gäste und Touristen könnten anhand dieses Plans aufmerksam gemacht werden. Vor allem entlang des Stobber hinter der Naturparkverwaltung zieht sich die Fläche mit der größten Ausdehnung. "Dort haben wir ja auch angesetzt", berichtet Sandro Knick.

Doch das ist nur ein Anfang. Für solcherart Landschaftspflege im Ehrenamt würde er gern noch mehr Menschen begeistern. "In Gemeinschaft die Entwicklung unserer vielfältigen und einzigartigen Natur- und Lebensräume zu erleben und zu befördern", könnte doch eine sinnerfüllende Aufgabe sein, denkt er. Über Mail-Verteiler können Einsatztermine unverbindlich mitgeteilt werden, regt der junge Mann an.

Doch auch allein kann jeder etwas tun. Auf der Internetseite www.maerkische-schweiz-naturpark.de kann unter Service eine ausführliche Beschreibung von Neophyten und Anleitung zu deren Bekämpfung herunter geladen werden.

Bei Interesse: E-Mail an Sandro.Knick(at)lfu.Brandenburg(dot)de, per Post an Naturparkverwaltung Märkische Schweiz, Lindenstraße 33, 15377 Buckow, oder Tel. 033433 15853