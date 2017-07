Gelungener Fußball-Nachmittag zum 70. Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Die Idee für diesen für einen Brandenburgligisten ungewöhnlichen Test war ihm in der Vorbereitung auf das 70. Vereinsjubiläum am 18. April gekommen. "Es sollte etwas Besonderes sein. Zum 60. Geburtstag hatten wir Dynamo Dresden hier, vor zwölf, 13Jahren auch zu einem Jubiläum, spielte bei uns Energie Cottbus. Wir sprachen im Winter auch mit Dresden und Magdeburg, doch die Berliner waren am unkompliziertesten und waren auch vom Preis her in Ordnung. Außerdem haben wir zu ihnen einen regionalen Bezug, es gibt hier auch einige Union-Fans", erklärt Kellberg. Die Gespräche für diesen Test hatte er schon im Februar geführt, da die Profi-Teams bereits zu diesem Zeitpunkt die Verträge für die Testspiele im Sommer abschließen.

"Für den 2. Juli hatten die Berliner damals noch nichts geplant, ich wollte unbedingt einen Sonntag, weil das ein Familientag ist", lautete die Prämisse für Kellberg. In den vergangenen beiden Wochen war der Gubener Baustoffhändler täglich für mehrere Stunden auf dem Platz, damit der kleine Verein die dafür notwendigen Vorkehrungen stemmt. Das begann mit ausreichenden Parkflächen für etwa 350 Autos und den dazugehörigen Ausschilderungen, setzte sich fort über ausreichende Getränke- und Imbissstände bis hin zur partiellen Tribünenerhöhung mittels Blocksteine für die hinteren Reihen. "Der Aufwand hat sich gelohnt, es war ein tolles Fußballfest", lautet Kellbergs Fazit.

Obwohl des sportliche Resultat für ihn weniger wichtig ist, fällt auch in dieser Hinsicht sein Urteil positiv aus. "Unsere E-Junioren, als der JFV FUN Niederlausitz, haben die gleichaltrige Mannschaft des 1. FC Union im Vorspiel mit 7:0 besiegt. Mit dem 0:7 der Männer haben wir die Bilanz also ausgeglichen gestaltet. Die erste halbe Stunde, in der wir ein 0:0 gehalten haben, war sehr ansprechend."

Mit Union-Trainer Jens Keller habe er beim Verlassen des Spielfeldes kurz Kontakt gehabt. "Ich heiße Jens-Uwe, er heißt auch Jens, auch unsere Nachnamen ähneln sich sehr. Er kann "Kelle' zu mir sagen, habe ich ihm erklärt." Der ehemalige Schalker-Trainer habe bestätigt, dass es ein gutes Spiel war. "Mensch, ihr habt einen guten Torwart", habe er ihm gesagt. "Darauf habe ich ihm mitgeteilt, er ist unverkäuflich. Wäre er noch 19, dann hätten die Berliner an ihm ein ernsthaftes Interesse gehabt." Der 22-jährige Danny Hübner, laut Kellberg ein Spätentwickler, der in der vergangenen Saison den 39-jährigen Piotr Loboda als Stammtorwart ablöste, hatte mehrfach im Eins-gegen-Eins den Gästen den Schneid abgekauft. In den letzten zehn Minuten habe Loboda, der nun endgültig seine Laufbahn in Guben beendet, noch mal halten dürfen.

Steven Marx, Mariusz Karpinski, Denis Dawid Hadasz und Marvin Wegner verlassen ebenfalls den Brandenburgligisten. Für sie kommen Rückkehrer Kevin Hauf, Alexander Herzog (beide Motor Saspo), Alexander Ost (RSV Waltersdorf), Patryk Mrowca, Marc Fingas und Christian Schulze (alle Kolkwitzer SV) sowie der reaktivierte Daniel Anton. Ein einstelliger Tabellenplatz heißt laut Kellberg das Saisonziel.