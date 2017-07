Geburtstagsfeier auf dem Hollerhof geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Als Bert Kronenberg mit seinem Freund 1997 das Gehöft in Klein-Mutz kaufte, war nicht klar, was sich daraus entwickeln sollte. "Wir wollten von Anfang an etwas mit anderen Menschen machen", so Kronenberg. Daraus ist schließlich Stück für Stück ein schwules Landprojekt geworden. Alles fing mit privaten Treffen an. Viele Besucher waren von dem ländlichen Ambiente sehr angetan und brachten auch schon bald Freunde mit. 1999 wurde das Gehöft auf den Namen Hollerhof getauft, es gab die erste Pflanzentauschbörse und das erste Treffen einer Berliner Bikergruppe.

"Doch schnell war es uns nicht mehr genug, Gastgeber zu sein. Wir wollten auch einen Beitrag leisten, die Lebensbedingungen für Schwule auf dem Lande zu verbessern. Dazu reichten oft schon Gespräche, die auf dem Hof besser möglich waren als in der einschlägigen Szene in Berlin", so Kronenberg weiter.

Im Jahr 2003 wurde dazu der Verein Hollerhof gegründet. Im Laufe der Zeit hat er einige öffentliche Veranstaltungen in Zehdenick organisiert und beteiligt sich auch am Dorfleben in Klein-Mutz. Er unterhält seit 2005 ein Lesezimmer mit Sachbüchern und Belletristik zu Themen männlicher Homosexualität.

Monatliche Hofcafés gibt es ab dem Jahr 2002. Hier begegnen sich Männer aus der Region mit Schwulen aus der Stadt in angenehmer Athmospäre und tauschen sich mit Gleichgesinnten aus. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Hollerhof weit über die Region hinaus einen Namen gemacht.