Anonymes Urnengrab wird teurer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586105/

Man habe bei der Neu-Kalkulation der Gebühren Investitionen, wie die in die Trauerhalle und in den Wegebau berücksichtigen müssen, erklärte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Thomas Mix, vor dem Beschluss.

Zudem trägt die Gemeinde als Friedhofsträger einem Trend Rechnung - dem zur anonymen Urnengrabstelle. In den vergangenen drei Jahren ist die absolute Mehrheit der in Podelzig Beigesetzten, im Vorjahr waren es sogar alle, auf der anonymen Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof im Unterdorf begraben worden. Deren Pflege sichert die Gemeinde.

Der Anlage ist ein ganzer Paragraf in der neuen Satzung gewidmet. In ihm ist unter anderem geregelt, dass anonyme Beisetzungen nach der Trauerfeier unter Ausschluss der Angehörigen erfolgen und Kränze, Blumen und Gebinde am Gedenkstein und nicht auf der mit Rasen abgedeckten Gemeinschaftsanlage abzulegen sind. Das Hinterlassen von Erinnerungsgegenständen, wie Fotos oder Figuren ist ausdrücklich untersagt. Neu ist das Angebot der Nutzung einer Namenstafelsäule an der Urnengemeinschaftsanlage. Dafür werden einmalig 56 Euro erhoben.

Der Friedhofsträger will es mit der neuen Satzung vor allem ortsfremden "Bestattungs-Touristen" schwerer machen, die der vergleichsweise günstigen Gebühren wegen Angehörige im Dorf beisetzen. So ist es jetzt nötig, ein "besonderes, berechtigtes Interesse" an einer Beisetzung in Podelzig nachzuweisen, wenn man kein Dorfbewohner ist. Wenn die Friedhofs-Kapazitäten knapp werden, kann die Friedhofsverwaltung - das Amt Lebus - die Beisetzung ortsfremder Verstorbener ablehnen.

Eine ganze Reihe neuer Festlegungen gibt es zum Verhalten auf den Friedhöfen, zur Rechtsnachfolge für Nutzungsrechte und zur Gestaltung von Grabmalen. So sind öffentliche Versammlungen und das Tragen von Uniformen (außer solcher im öffentlichen Dienst) sowie das Verwenden nicht verrottbarer Materialien in Kränzen, Gestecken und Gebinden ebenso verboten wie das Anwenden von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln. Wird ein Verstorbener nicht binnen der gesetzlichen Fristen beigesetzt, droht die kostenpflichtige Ersatzvornahme.