Boden noch nicht rutschfest

Wriezen (MOZ) Der WAT-Raum in der "Salvador-Allende-Schule" bekommt derzeit ein neues Gesicht. Das Mobiliar und die Ausstattung werden erneuert. Den Kosten für die außerplanmäßige Aufwendung hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

Viel steht in dem Raum, in dem das Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik, kurz WAT, unterrichtet wird, noch nicht drin. Drei Tische wurden von den Hausmeistern der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" dort zunächst aufgebaut. Die restlichen müssen noch warten. "Der Boden ist noch zu rutschig. Das muss erst geklärt werden", sagt Schulleiterin Sybille Fuhge.

Bislang wurde im WAT-Raum ein neuer Boden verlegt. Linoleum. "Zuerst hatten wir Parkett hier drinnen", sagt Sybille Fuhge. Das war über die Jahre allerdings zur Rutschpartie geworden. Das Holz war abgenutzt und bot keinen richtigen Halt mehr. So soll es natürlich auch mit dem neuen Boden nicht so schnell enden, sagt Sybille Fuhge. "Es ist wichtig, dass da noch etwas passiert. Ich will nicht, dass hier einer der Schüler ausrutscht und sich verletzt."

Bevor dies nicht geklärt ist, werden auch die weiteren Tische nicht aufgebaut. Fünf sind in den vergangenen Wochen in der Schule angekommen. Daran haben jeweils vier Schüler Platz zum Arbeiten, erklärt die Schulleiterin. Insgesamt kommt der WAT-Raum dann auf 20 Arbeitsplätze für die Mädchen und Jungen. An den neuen Tischen befinden sich Schraubstöcke, die zum Hobeln genutzt werden können, erklärt Hausmeister René Will, der das Inventar mit seinem Kollegen aufbaut.

Neben den neuen Tischen sind mittlerweile auch zwei große blau-graue Materialschränke eingetroffen, sagt Sybille Fuhge. "Vorher hatten wir gar keine", bemerkt die Schulleiterin. Daneben stehen zudem zwei kleinere Schränke. Alle Unterbringungsmöglichkeiten sind Metallschränke. Robust, und, so hoffen die Lehrer, langlebig. Nun muss noch die Elektrik und ein Notschalter eingebaut werden.

Den schlechten Zustand des Raums hatte die Schule bereits vor einigen Jahren angemerkt. "Die erste Anmerkung haben wir, glaube ich, 2014 herausgeschickt", sagt Sybille Fuhge. Seitdem gab es immer wieder Hinweise über den Zustand des Raums: etwa dem abgelaufenen Boden, der nicht mehr zeitgemäßen Arbeitsgeräte und anderen Auffälligkeiten. Die Mitglieder des Bildungsausschusses besichtigten den Raum zweimal. "Einmal 2014 und einmal 2016", sagt Sybille Fuhge. Warum der Prozess sich trotzdem solange hingezogen hat, kann sie sich nicht wirklich erklären. "Wie die Ausstattung und Beschaffenheit der Schule ist, liegt im Ermessen des Schulträgers", sagt sie.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche dieser überplanmäßigen Aufwendung im Haushalt zugestimmt. Die Summe beläuft sich auf 21 500 Euro. Davon fließen 7500 Euro in die bauliche Maßnahme, hatte Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) mitgeteilt. Die restlichen 14 000 Euro wurden für die Anschaffung des Mobiliars und der weiteren Ausstattung genutzt, so das Stadtoberhaupt.

So richtig fertig sein wird der WAT-Raum erst im kommenden Schuljahr, sagt Sybille Fuhge. Mit den Umbauarbeiten sei nach Ostern begonnen worden, erklärt der stellvertretende Schulleiter Frank Pischel. Dass er sich dann einige Wochen hinziehen werde, sei nicht anders zu erwarten gewesen.

Für den WAT-Unterricht mussten unterdessen Alternativen gefunden werden, denn "für die Umbauarbeiten wurde der Raum natürlich gesperrt", sagt Sybille Fuhge. Diese Alternativen fand die Schulleitung in der Grundschule in der Krausenstraße. Dort werde derzeit die Kreativwerkstatt genutzt, so Frank Pischel. Auch die Küche werde für einige Unterrichtseinheiten gebraucht. Zudem steht der Computerraum zur Verfügung. Eine Lösung auf Dauer sind die Ersatzräume allerdings nicht. Allzu lange wird der Unterricht so nicht mehr laufen. In gut zwei Wochen beginnen die Sommerferien.