Emmanuel ist jüngster Preisträger

Frankfurt (Oder) (MOZ) Emmanuel Grigori Schulze, Cello-Schüler an der Frankfurter Musikschule, hat mit gerade mal neun Jahren als bisher jüngster Teilnehmer einen ersten Preis beim Internationalen Karl-Adler-Jugendmusikwettbewerb Baden-Württemberg gewonnen. Der Sohn von Klaudyna Schulze-Broniewska (Konzertmeisterin) und Eckhard Schulze (Solo-Hornist, beide am Staatsorchester) ist seit dem sechsten Lebensjahr Schüler von Thomas Georgi, dem Solo-Cellisten des Staatsorchesters, der auch an der Musikschule unterrichtet.

Emmanuel spielte die Bourree l und ll aus der Suite lll für Cello Solo von Johann Sebastian Bach, das " Lied ohne Worte" von Felix Mendelssohn Bartholdy und ein Impromptu von Alexander Arutjunjan. Letzteres wird er auch zum "Tag der offenen Tür" am 17. September mit dem Staatsorchester spielen. Bereits am 9. Juli spielt er beim Preisträger-Konzert in Stuttgart. Ist Emanuel das, was man ein "Wunderkind" nennt? Vater Eckhard Schulze: "Nein, Emanuel ist ein ganz normales Kind. Aber er liebt sein Cello über alles, und er spielt ausgesprochen gern vor!"