Rumpelstilzchen und der Schatz der Sparkasse

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Auf dem Gutshof Fredersdorf probte der Theaterkreis Traumland am Sonnabend das Märchenspiel Rumpelstilzchen. Da es sich um den Hauptprobentermin handelte, waren die Mitwirkenden in prächtigen Kostümen erschienen. Die Mitglieder haben sich wieder ein großartiges Bühnenbild ausgedacht, das durch die Akteure - alle in historischen Kostümen aus Barock und Rokoko - bereichert wird. Da dürfen auch historische Tänze in originaler Choreographie als besondere Höhepunkte nicht fehlen. Da das alte Märchen von Susanne Ebert neu erzählt wird, sind auch Figuren wie der Teufel und die Waldfee dabei, die in der ursprünglichen Geschichte gar nicht auftauchen. Wie Hans-Wolf Ebert vom Theaterkreis berichtete, gibt es fast 30 Mitwirkende, darunter acht Kinder.