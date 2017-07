Haftbefehl gegen Anis Amri wäre möglich gewesen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche wäre möglicherweise zu verhindern gewesen. Das geht aus dem Zwischenbericht des Sonderermittlers Bruno Jost zum schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland hervor. Am 19. Dezember des vergangenen Jahres war der Tunesier Anis Amri mit einem gestohlenen Lkw in eine Menschenmenge gefahren. Elf Menschen starben. Zuvor hatte Amri den Fahrer des Lkw erschossen.