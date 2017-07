artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Das Breitbandausbau-Programm des Bundes kam in Brandenburg nur langsam in Schwung. Doch nun zeichnet sich ab, dass am Ende wohl doch alle Landkreise von den Bundeshilfen profitieren werden.

Das Programm zum Breitbandausbau kam in Brandenburg bislang nur langsam in Schwung © Pixabay

Frankfurts Oberbürgermeister Martin Wilke kommt regelrecht ins Schwärmen. "Das ist ein richtig schönes Projekt, das zwischen Bund, Ländern und Kommunen auch sehr gut abgestimmt ist", sagt der parteilose Politiker über jene Initiative, die bislang unterversorgten Privathaushalten und Unternehmen in der Stadt schnelles Internet mit einem Tempo von bis zu 50 Megabit pro Sekunde verschaffen soll. "Die schnellere Verbindung wird dazu führen, dass Firmen neue Projekte starten und neue Produkte entwickeln", prophezeit Wilke. Als Beispiel nennt er die Möglichkeit einer künftig drahtlosen Deichüberwachung an der Oder.

Ralf Reinhardt, SPD-Landrat von Ostprignitz-Ruppin, freut sich ebenfalls über einen Zuwendungsbescheid, mit dessen Hilfe regionale Unternehmen in den kommenden zwei Jahren endlich einen Wettbewerbsnachteil überwinden könnten. Knapp 97 Prozent der Haushalte im Landkreis würden dann über schnelles Netz verfügen. Für abgeschieden liegende Gehöfte greife das Programm nicht. Das Antragsverfahren sei von Bundesseite sehr aufwendig und ziemlich bürokratisch gestaltet worden. "Das Land ist damit gut umgegangen. Für uns war es dann sehr unkompliziert", lobt er.

Reinhardt erinnert daran, dass in den 1990er-Jahren viele Gewerbegebiete an den Start gingen, die bis heute nur sehr langsames Internet haben. "Sie galten aber als versorgt, deshalb gab es dort keine Investitionen", schildert er die Ausgangslage vor der jetzigen Initiative.

Seit Ende 2015 gibt es das Angebot des Bundes, bis zu 70 Prozent der Ausbaukosten für schnelles Internet in jenen Gebieten zu übernehmen, in denen sich ein Ausbau für kommerzielle Anbieter wie die Telekom nicht rechnet. Nachdem in der ersten Runde der Geldvergabe gar keine märkische Kommune dabei war und in der zweiten lediglich der Landkreis Dahme-Spreewald, kommen nun neben Frankfurt und Ostprignitz-Ruppin auch Oberhavel, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und die Uckermark zum Zug.

Insgesamt werden 161 Millionen Euro investiert, von denen das Land 43 Millionen Euro übernimmt. In der nächsten, dann also vierten Runde des Bundesprogramms könnten alle weiteren Landkreise und kreisfreien Städte bis auf Potsdam profitieren, das keinen Antrag eingereicht hat, weil die Versorgung in der dicht besiedelten Stadt bereits ausreichend ist. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) rechnet damit, dass der Bund bis zum Ende dieses Monats die Prüfung der noch offenen Anträge aus Brandenburg abgeschlossen hat. Sollten sie bewilligt werden, würden im Rahmen des Programms unter dem Strich 500 Millionen Euro in den hiesigen Breitbandausbau fließen.

Derzeit haben nur rund 62 Prozent der Brandenburger Zugang zu einer Breitbandversorgung mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Im ostdeutschen Vergleich ist die Mark damit Spitzenreiter, im Vergleich mit Flächenländern im Western hinkt sie aber hinterher, und im Bundesdurchschnitt liegt der Wert bei 75 Prozent.

Bei aller Freude über das bald schnellere Tempo beim Surfen im Netz befürchtet Landrat Reinhardt, dass es ein Wettlauf mit der Zeit bleibt. "Hoffentlich hängen wir 2019 mit diesem Tempo nicht schon wieder hinterher." Diese Sorge teilt auch Minister Gerber. Er fordert vom Bund größere Anstrengungen für den Ausbau der Netze. Die nächste Bundesregierung müsse hier "noch einen erheblichen Sprung machen".