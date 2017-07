Ausschüsse für Gehwegebau-Liste

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Zehn Gehwege möchte die Gemeinde Schöneiche in den kommenden Jahren erneuern - und hat gute Chancen, dass die von der Verwaltung vorgelegte Prioritätenliste (siehe Kasten) am Mittwoch nächster Woche von den Gemeindevertretern beschlossen wird. In den drei Ausschüssen für Ortsplanung, Finanzen und Verkehr gab es vor ein paar Tagen, teilweise verbunden mit kleinen Änderungswünschen, jeweils grünes Licht. Im Finanzausschuss enthielt sich ein Mitglied, in den anderen beiden Gremien fielen die Entscheidungen einstimmig.

Begonnen werden soll in diesem Jahr mit dem Gehweg auf der östlichen Seite der Prager Straße zwischen Kieferndamm und Potsdamer Straße. Am Ende der Prioritätenliste steht der Lückenschluss Richtung Puschkinstraße Am Goethepark. Die Kosten für alle zehn Maßnahmen liegen bei 930 000 Euro, Anwohner müssen sich laut Ausbaubeitragssatzung beteiligen. "Wir haben ganz bewusst keine Jahreszahlen hinter die Maßnahmen geschrieben. Sie müssen jedes Jahr in den Haushaltsberatungen mitbeschlossen werden", sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück. Je nach Finanzlage seien so auch mehrere Ausbauprojekte pro Jahr möglich.

Philip Zeschmann (UBS) kritisierte im Finanzausschuss die Einstufung der Berliner Straße auf Platz 7. "Hier gibt es gar keinen richtigen Gehweg, diese Maßnahme müsste eine viel höhere Priorität haben." Johannes Kirchner (NF/Grüne/FFW) warb dafür, die Liste nicht zu zerreden. "Ich gehe davon aus, dass sich darüber genügend Gedanken gemacht wurden. Lasst uns das doch auf den Weg bringen", sagte er. Ralf Steinbrück betonte, dass es "ganz schwer war, die Straßen in eine Reihenfolge zu bringen, weil sie alle wichtig sind".

Alle drei Ausschüsse stimmten einem Änderungsantrag zu, wonach die Gehwegausbau-Maßnahmen an der Rüdersdorfer und Steinstraße (Position zwei und drei) ihre Plätze tauschen sollen. "Die Rüdersdorfer Straße steht so weit oben, weil sie noch von der alten Gehwegbau-Konzeption übrig geblieben ist", erklärte Steinbrück deren Platzierung.